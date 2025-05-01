陸民營經濟促進法台商暫不適用 可做參考

大陸全國人大常委會表決通過「民營經濟促進法」，並自5月20日起施行。昆山漢邦企業管理顧問公司總經理李仁祥對本報分析，從該法規定義來看，台商台資目前不適用，不過該法對台商具備參考作用，也釋出大陸官方重視民營企業的訊息。

李仁祥稱，台商在大陸法律體系比照外資，在大陸主要適用法規為外商投資促進法與台灣同胞投資保護法，因此大部分不適用民營經濟促進法。如果台商跟大陸民企合資或參股，且大股東是大陸公民就能適用，但相對少。

然而，法規通過對台商具備正面參考作用，李仁祥指出，法案能讓主管機關跟各部門去思考：一方面是央國企，一方面是民企、外企，要去解決兩者不公平競爭、投融資困難等問題。相信大陸領導在多個場合都已經呼籲過，這次整合成法案通過，提高位階性，且具備權威性。

李仁祥進一步指出，法案中提及政府拖欠、市場準入方面規定對整體民營企業有幫助，因為如果對比國有企業來看，民企在其中有不公平競爭，比如規定政府不能以領導換人為由拖欠貨款，把這些東西列為考核，如果能落實會有助於民企發展。

高朋（上海）律師事務所合夥人蔡世明認為，用法律角度來建立營商環境，相信如果能被重視，整體營商環境就能被提升。因此對於該法保持正面態度。

由於台商涉及各行業，關注兩岸智慧財產權的慶辰法律事務所所長、南京華訊智慧財產權創辦人侯慶辰建議，台商還是跟在縣市甚至是開發區官員保持密切聯繫，看當地官員是如何依行業別不同，去解讀民營經濟促進法。