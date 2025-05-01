港交所日均成交量創高
香港交易所昨（30）日公布最新財報，截至今年3月底止，今年第1季淨利為港幣40.77億元，年增37%，每股盈利港幣3.23元。
另，期內日均成交金額港幣2,427億元，創下新高，較2024年第4季走升三成。
綜合香港《經濟日報》、《信報》報導，今年首季，港交所平均每日成交金額、港股通平均每日成交金額及交易所買賣產品（ETP）平均每日成交金額分別創下港幣2,427億元、1,099億元和394億元的歷史新高，年增率分別為144%、255%及197%。
另，衍生產品合約日均成交合約數創186.6萬張的季度新高，年增24%，季增13%。
港交所行政總裁陳翊庭稱，去年下半年全球對投資中國的熱情回升，並在人工智慧等新發展推動下持續增強，且大陸投資者更積極參與離岸市場，港交所現貨市場及衍生產品市場成交量均創新高。她並透露，目前，共120宗新股上市申請正在處理。
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