陸六大國行 第1季每天賺168億

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸國有六大銀行，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行和交通銀行交齊2025年第1季財報，合計實現歸屬於股東淨利潤總計人民幣3,444.2億元，每日賺超過人民幣38.2億元（約新台幣168億元）。

第1季，工商銀行營收人民幣2,127.74億元，下降3.22%，歸母淨利潤841.56億元，下降3.99%；農業銀行營收人民幣1,866.74億元，增長0.35%，歸母淨利潤719.31億元，增長2.20%。

中國銀行營收人民幣1,649.29億元，增長2.56%，歸母淨利潤543.64億元，下降2.90%。

建設銀行營收人民幣1,900.70億元，下降5.40%，歸母淨利潤833.51億元，下降5.40%。

交通銀行營收人民幣663.74億元，下降1.02%，歸母淨利潤253.72億元，增長1.54%；郵儲銀行營收人民幣893.63億元，下降0.07%，歸母淨利潤252.46億元，減少2.62%。

整體來看，六大行第1季僅農業銀行和中國銀行的營收與去年相比增長，僅農業銀行和交通銀行歸母淨利潤有所增長。

路透指出，這顯示在長期經濟放緩的背景下，大陸銀行業正承受壓力，而不斷升高的關稅，更進一步加劇未來不確定性。

此外，六大行不良貸款餘額在第1季集體走高，工商銀行不良貸款增加最多，不良貸款餘額較上年末增加人民幣159.41億元，建設銀行、農業銀行和中國銀行則分別增加134.45億元、124.79億元和124.27億元。

不良貸款率方面，中國銀行持平，郵儲銀行較去年底上升0.01個百分點至0.91%，是唯一一家上升的大行，工商銀行、建設銀行和交通銀行的不良貸款率分別為1.33%、1.33%和1.30%，均較上年末下降0.01個百分點，農行不良貸款率下降0.02個百分點至1.28%。

中國銀行 人民幣 餘額

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