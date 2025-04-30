中石油拿下A股獲利王，比亞迪、寧德時代擠進十大
大陸A股上市公司2024年財報全部出爐，中國石油去年淨利潤人民幣1,646.8億元拿下A股獲利王，民營企業則有寧德時代及比亞迪擠進前十大獲利公司。
中國證券報報導，A股去年前十大最賺錢的公司幾乎都是國有企業，剔除金融股後，前十大依序是：中國石油、中國移動、中國海油、貴州茅台、中國神華、寧德時代、中國石化、中遠海控、中國建築、比亞迪。
A股十大獲利企業均計畫進行現金分紅，例如貴州茅台公司擬10派276.24元。2024年度貴州茅台將合計派發現金分紅人民幣647億元（其中300億元已經派發）。
此外，寧德時代宣佈擬10派45.53元，比亞迪宣佈擬10派39.74元。
截至4月30日11時，A股共有5,403家上市公司披露2024年年報。其中，4,030家上市公司歸屬母公司淨利潤為正值，2,568家上市公司歸母淨利潤較前年增長。
此外，5,398家上市公司發佈2025年第1季財報，其中，4,078家上市公司歸母淨利潤為正值，2,955家上市公司歸母淨利潤增長。
據統計，2024年，農林牧漁、非銀金融、電子、交通運輸、汽車、家用電器、通信、商貿零售、食品飲料、公用事業、有色金屬等行業上市公司業績回暖明顯。其中，農林牧漁中的養殖業、飼料板塊，電子行業中的光學光電子、元件、消費電子、半導體板塊，交通運輸中的航空機場、航運港口板塊上市公司歸母淨利潤增幅居前。
2025年第1季，大幅回暖的板塊主要集中在傳統行業。其中，鋼鐵、建築、機械設備等傳統行業上市公司積極擁抱AI技術，對業務進行智慧轉型升級。例如，不少鋼企通過廣泛應用5G、工業互聯網、AI視覺識別等先進技術，實現煉鋼、軋鋼等關鍵環節智慧控制，提高產品品質和生產效率，部分生產線可以實現關燈工廠。
業內人士表示，AI人工智慧賦能傳統產業「智改數轉」，打造人工智慧+產品新生態，帶動傳統產業智慧化升級，助力傳統產業上市公司業績快速增長。
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