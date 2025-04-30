螞蟻證券要來了？螞蟻溢價收購香港耀才證券

香港老牌券商耀才證券日前公告稱，螞蟻集團通過旗下一家全資控股的境外主體，以每股3.28港元的價格向耀才證券發起要約收購，目標直指其50.55%控股權。該筆交易引起熱議，有業內人士認為，螞蟻一直想取得券商牌照，且內部測試證券功能應該已經很久了，市場或將迎來「螞蟻證券」。

公開訊息顯示，此次交易涉及耀才證券8.58億股股份，佔總股本的50.55%，總對價28.14億港元，其中10%定金已支付。

耀才證券是在港交所主板上市的投資控股公司，主要業務包括證券經紀、商品及期貨經紀、貴金屬交易及槓桿式外匯交易。其最新財務數據顯示，截至2024年9月末的前六個月，公司收入4.49億港元，年減5.99%，期間利潤3.12億港元，年增3.87%。

21世紀經濟報導，以耀才證券2024年未經審核稅後純利6.13億港元計算，收購對應市盈率約為17.8倍，略高於香港上市券商15倍的平均水平。市場分析認為，溢價反映螞蟻對耀才證券客戶資源與全牌照資質的迫切需求，而後者擁有證券、期貨、外匯及貴金屬交易全牌照，且客戶總數達58.7萬戶，管理資產規模超605億港元，港股及衍生品交易市佔率穩居本土前三。

對於該筆交易，東吳證券指出，螞蟻財富是螞蟻集團旗下互聯網理財服務平台，與全國金融機構合作服務用戶。目前，超150家資管機構在螞蟻財富上為數億用戶提供餘額寶(貨幣基金)、債券基金、權益基金等產品。螞蟻財富佈局邏輯是藉收購深化金融科技佈局的關鍵一步，通過控股香港本土券商實現牌照獲取與市場滲透。

螞蟻此前持續謀取券商牌照，但一波三折。螞蟻2015年計劃入股彼時由上海興業投資發展有限公司持有超過90%股份的德邦證券，但其最終並未出現在德邦證券的股東名單；2015年下半年，馬雲作為大股東的雲鋒金融集團，按照CEPA框架政策向證監會申請新設合資券商即雲鋒證券。但雲峰證券未獲放行。

在螞蟻整改後，市場有消息傳出，螞蟻集團願意出高價拿下瑞信證券以獲得券商牌照。但最終結果是由瑞銀宣布公司和方正證券與北京市國有資產就出售瑞信證券共85.01%股權達成三方協議，螞蟻集團再度折戟。據了解，螞蟻集團金融版圖上，已囊括了支付、銀行、基金、保險等多個金融牌照。

另一方面，耀才證券擁有27家線下分支機構、40萬活躍高淨值客戶及跨境清算通道，將補足螞蟻的全球資產配置能力。這次跨境證券業布局被業內視為其財富管理生態向香港市場的戰略延伸。