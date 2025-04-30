陸4月鋼鐵PMI重回擴張 但鋼鐵出口面臨嚴峻挑戰

中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布鋼鐵行業相關數據顯示，4月鋼鐵採購經理人指數（PMI）為50.6，較上月升4.6個百分點，連續3個月月增率上升，且5個月以來首次回升至擴張區間，顯示鋼鐵行業運行有所好轉。不過，中鋼協29日表示，中國鋼鐵出口正面臨前所未有的嚴峻挑戰。美國此次調整「232」關稅，預計將影響大陸鋼鐵產品及下游製品出口，同時進一步攪亂全球鋼鐵貿易秩序。

美國總統川普16日命令美國商務部對進口自國外的關鍵礦產進行「232調查」。對美國依賴進口加工關鍵礦物及其衍生產品的國家安全風險展開調查。這被視為對關鍵礦產徵收關稅的前奏。

根據分項指數變化來看，鋼鐵供需均有上升，鋼廠庫存加快消耗，但鋼材價格震蕩走弱，原材料價格繼續下行。預計5月鋼市需求將繼續回暖，鋼廠生產持續上升，原材料和鋼材價格將低位回升。

此外，據新京報報導，中鋼協近日也發布第1季鋼市相關數據，中鋼協副會長兼秘書長姜維在今年第1季記者會上表示，3月大陸鋼材出口達到1,046萬噸，單月再度超過1,000萬噸。第1季鋼材出口達到2,743萬噸，年增6.3%，也是近幾年同期少有的增幅。前述增幅主因在於大陸國內鋼材出口商和國外客戶擔心今年後期相關國家對大陸實施的貿易救濟調查案件落地以及美國發動的「關稅戰」的不確定性，都在窗口期「搶出口」。

姜維表示，目前大陸需求下降趨勢未改，結構調整的「陣痛」仍在。3月以來鋼鐵供給較快增長而需求下降，打破了來之不易、十分脆弱的市場供需動態平衡。他進而呼籲鋼鐵企業充分認識大陸需求下降、國際貿易萎縮的嚴峻形勢，「進一步加強自律」。

近期大陸鋼市對於減產傳聞甚囂塵上，且有聲音指出減產可能達5,000萬噸。外界關注減產落實的進度與真實性。大陸鋼鐵媒體蘭格鋼鐵網報導，目前有省已經收到全省減產目標，但是分項到鋼廠，還需要等口頭通知。另外，部分鋼廠已提前開始行動，如八一鋼鐵、崑崙鋼鐵等新疆鋼廠自 3月24日起粗鋼日產量減少 10%。按照當前進度，五一前後，會有更多地區鋼廠加入減產行列。

中鋼協統計，2024年大陸鋼鐵產品遭受貿易救濟原審案件33起，超過2020年至2023年案件數量總和，今年初以來又遭受國外貿易救濟調查8起。國際鋼鐵市場碎片化趨勢加速凸顯。