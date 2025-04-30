快訊

川普首份GDP成績單出爐 美Q1經濟萎縮0.3%為3年來首見

興櫃2024年度財報公告！16家賺逾一個股本 這家是獲利王

北東有雨！周末首波梅雨鋒面來襲 下周另道鋒面再接力

聽新聞
0:00 / 0:00

陸4月鋼鐵PMI重回擴張 但鋼鐵出口面臨嚴峻挑戰

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中鋼協29日表示，中國鋼鐵出口正面臨前所未有的嚴峻挑戰。美國此次調整「232」關稅，預計將影響大陸鋼鐵產品及下游製品出口，同時進一步攪亂全球鋼鐵貿易秩序。（路透）
中鋼協29日表示，中國鋼鐵出口正面臨前所未有的嚴峻挑戰。美國此次調整「232」關稅，預計將影響大陸鋼鐵產品及下游製品出口，同時進一步攪亂全球鋼鐵貿易秩序。（路透）

中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布鋼鐵行業相關數據顯示，4月鋼鐵採購經理人指數（PMI）為50.6，較上月升4.6個百分點，連續3個月月增率上升，且5個月以來首次回升至擴張區間，顯示鋼鐵行業運行有所好轉。不過，中鋼協29日表示，中國鋼鐵出口正面臨前所未有的嚴峻挑戰。美國此次調整「232」關稅，預計將影響大陸鋼鐵產品及下游製品出口，同時進一步攪亂全球鋼鐵貿易秩序。

美國總統川普16日命令美國商務部對進口自國外的關鍵礦產進行「232調查」。對美國依賴進口加工關鍵礦物及其衍生產品的國家安全風險展開調查。這被視為對關鍵礦產徵收關稅的前奏。

根據分項指數變化來看，鋼鐵供需均有上升，鋼廠庫存加快消耗，但鋼材價格震蕩走弱，原材料價格繼續下行。預計5月鋼市需求將繼續回暖，鋼廠生產持續上升，原材料和鋼材價格將低位回升。

此外，據新京報報導，中鋼協近日也發布第1季鋼市相關數據，中鋼協副會長兼秘書長姜維在今年第1季記者會上表示，3月大陸鋼材出口達到1,046萬噸，單月再度超過1,000萬噸。第1季鋼材出口達到2,743萬噸，年增6.3%，也是近幾年同期少有的增幅。前述增幅主因在於大陸國內鋼材出口商和國外客戶擔心今年後期相關國家對大陸實施的貿易救濟調查案件落地以及美國發動的「關稅戰」的不確定性，都在窗口期「搶出口」。

姜維表示，目前大陸需求下降趨勢未改，結構調整的「陣痛」仍在。3月以來鋼鐵供給較快增長而需求下降，打破了來之不易、十分脆弱的市場供需動態平衡。他進而呼籲鋼鐵企業充分認識大陸需求下降、國際貿易萎縮的嚴峻形勢，「進一步加強自律」。

近期大陸鋼市對於減產傳聞甚囂塵上，且有聲音指出減產可能達5,000萬噸。外界關注減產落實的進度與真實性。大陸鋼鐵媒體蘭格鋼鐵網報導，目前有省已經收到全省減產目標，但是分項到鋼廠，還需要等口頭通知。另外，部分鋼廠已提前開始行動，如八一鋼鐵、崑崙鋼鐵等新疆鋼廠自 3月24日起粗鋼日產量減少 10%。按照當前進度，五一前後，會有更多地區鋼廠加入減產行列。

中鋼協統計，2024年大陸鋼鐵產品遭受貿易救濟原審案件33起，超過2020年至2023年案件數量總和，今年初以來又遭受國外貿易救濟調查8起。國際鋼鐵市場碎片化趨勢加速凸顯。

指數 材料 美國

延伸閱讀

關稅戰影響出口！4月財新製造業PMI降至50.4 近3個月最低

受外部環境變化影響顯現 陸製造業PMI再陷入收縮區間

陸鋼鐵關稅受益者 傳浦項鋼鐵Q2船用鋼材喊漲

中鋼第1季獲利符合預期 法人對後市展望維持中立

相關新聞

螞蟻證券要來了？螞蟻溢價收購香港耀才證券

香港老牌券商耀才證券日前公告稱，螞蟻集團通過旗下一家全資控股的境外主體，以每股3.28港元的價格向耀才證券發起要約收購，...

中石油拿下A股獲利王，比亞迪、寧德時代擠進十大

大陸A股上市公司2024年財報全部出爐，中國石油去年淨利潤人民幣1,646.8億元拿下A股獲利王，民營企業則有寧德時代及...

大陸副總理何立峰：沉著應對外部形勢變化 持續強化上海金融開放

面對美中關稅戰角力，大陸國務院副總理何立峰近日表示，要冷靜分析、沉著應對近期外部形勢的發展變化，堅持目標導向、問題導向，...

陸4月鋼鐵PMI重回擴張 但鋼鐵出口面臨嚴峻挑戰

中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布鋼鐵行業相關數據顯示，4月鋼鐵採購經理人指數（PMI）為50.6，較上月升4.6個百分...

風險仍存...陸六大行不良貸款餘額Q1集體走高

大陸國有六大銀行（工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行和交通銀行）29日晚間悉數披露2025年第1季成績單，...

陸民營經濟法公布 台籍律師：智財權質押借款如何落實是關鍵

受各界關注的大陸民營經濟促進法，將在今年5月20日起施行。關注兩岸智慧財產權的慶辰法律事務所所長、南京華訊智慧財產權創辦人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。