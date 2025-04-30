風險仍存...陸六大行不良貸款餘額Q1集體走高

大陸國有六大銀行（工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行和交通銀行）29日晚間悉數披露2025年第1季成績單，資產質量方面，陸六大行的不良貸款餘額今年第1季繼續集體走高。但4家大行不良率小幅回落，1家持平，1家上升。

具體而言，今年第1季工行不良貸款增加最多，第1季末不良貸款餘額較上年末增加人民幣159.41億元，建行、農行和中行今年第1季不良貸款分別增加人民幣134.45億元、124.79億元和124.27億元。

在不良貸款率部分，郵儲銀行是唯一一家上升的大行，3月末不良貸款率0.91%，較上年末上升0.01個百分點。截至3月末，工行、建行和交行的不良貸款率分別為1.33%、1.33%和1.30%，均較上年末下降0.01個百分點，農行不良貸款率為1.28%，比上年末下降0.02個百分點。

一段時間以來，大陸六大行不良貸款餘額與不良貸款率處於高位，而這大陸經濟表現息息相關，目前大陸經濟遭遇需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等多重壓力交織的困境。企業為應對經營壓力，裁員、降薪現象愈發普遍，民眾收入受衝擊，還款能力下降；房市不振下，部分購房者選擇棄房斷供，直接推高個人住房貸款不良率；而銀行為搶佔市佔，力推消費貸、經營貸等業務規模迅速增長，且放鬆審核標準，以上皆加劇個貸不良風險。

就營收表現來看，數據顯示，大陸國有六大行中，工行、建行和郵儲銀行今年第1季淨利潤和營業收入均出現年增率下降，只有農行今年第1季實現了營收、淨利潤年增率增長。而2024年，農行、中行、郵儲銀行和交行實現了淨利潤和營業收入的年增率增長，工行和建行淨利潤微增、營業收入則較去年同期下滑。

在盈利方面，工行第1季實現淨利潤人民幣841.56億元，位列第一；建行實現淨利潤833.51億元位居第二，農行淨利719.31億元位列第三；淨利潤增速上，農行和交行實現年增率增長，工行、建行、中行和郵儲銀行第1季淨利潤增速年減3.99%、3.99%、2.90%和2.62%。