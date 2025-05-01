上汽集團攜手華為 「尚界」落腳上海臨港
中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區（臨港新片區）再迎新能源汽車龍頭項目落地。臨港新片區管理委員會4月29日與上海汽車集團圍繞「尚界」項目舉辦簽約儀式，「尚界」整車生產和電池配套項目落戶臨港新片區。
中新社報導，上汽集團與華為2月簽訂深度合作協議，聯合推出新品牌「尚界」。該品牌將搭載華為的智慧出行解決方案，首款車型將於2025年秋季上市。
「尚界」整車生產項目首期投入約60億元（人民幣，下同），為整車生產項目配套的上汽時代動力電池項目也同步落地。臨港新片區官方表示，該項目投產後，上汽臨港基地整車年產量將提升至28萬輛，預計直接和間接帶動臨港新片區汽車產業鏈產值每年增加500億元，並通過供應鏈協同效應輻射長三角乃至全中國大陸。
2019年，特斯拉上海超級工廠在臨港跑出了「當年動工、當年投產、當年交付」的特斯拉速度。2024年，該工廠年產量達91萬輛，帶動特斯拉電動車2024年在中國大陸銷量創下超過65萬輛的歷史新高。官方表示，尚界整車生產和電池配套項目落地臨港，有望打造在大陸乃至全球範圍內具有影響力的新能源汽車引領典範項目。
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