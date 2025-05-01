福建拚數位經濟 簽約投資505億人民幣

在4月29日舉辦的第八屆數字（數位）中國建設峰會期間，50個福建省數位經濟重點項目在福州集中簽約，總投資505億元（人民幣，下同）。

中新社報導，此次集中簽約旨在發揮數字中國建設峰會平台效應，加快推進數位化全面賦能經濟社會高質量發展，推動科技創新和產業創新深度融合。

福建省數據管理局局長郭文忠指出，此次集中簽約聚焦數位核心產業，50個項目中41個屬於數位產業化項目，總投資達460億元，投資比重超過90%。其中，10億元以上項目17個。

從投資主體看，有中國電信、中國移動、中國聯通等央企合作項目及三家港台企業項目，更有華為、騰訊、聯想等數位經濟領軍企業，還有微醫、創維等一批創新型企業。郭文忠透露，當天集中簽約85%以上項目是民間資本投資合作。

從項目類型看，包括算力、機器人、衛星應用等新產業，也有互聯網醫療、智慧物流、數位文旅、智能網聯汽車等新興領域，還有電競、VR、平台經濟等新增長點和低空經濟、量子科技等新突破口。郭文忠表示，此次集中簽約項目創新性引領性強、市場空間大、發展潛力足，展示了福建數位經濟不斷創新迭代發展的良好態勢，為做大做強做優數位經濟注入動力。

自第七屆數字中國建設峰會結束以來，福建聚焦數位經濟核心產業，積極促成一批行業龍頭企業及重大項目落地。統計顯示，第八屆數字中國建設峰會，福建省共簽約對接數位經濟項目455個，同比增長8%；總投資2280億元，同比增長12%。