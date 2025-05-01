快訊

今雲增北部略降溫 吳德榮：下周二梅雨季首波鋒面到

百日執政專訪與記者起爭執 川普：你為什麼不同意我？

去年AI專利 陸占逾全球6成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

在4月29日開幕的第八屆數字（數位）中國建設峰會上，大陸國家數據局發布數字中國發展報告（2024年）。報告顯示，2024年全球新公開生成式人工智慧專利4.5萬件，其中，中國大陸占比達61.5%。

中新社報導，該報告指，2024年數字中國建設總體呈現發展基礎進一步夯實、賦能效應進一步強化、數位安全和治理體系進一步完善、數位領域國際合作進一步深化等四方面特點。

報告指出，近三年數字中國發展指數保持10%以上的穩步增長。數據要素市場拓展新空間，2024年數據生產量達41.06澤字節（ZB），同比增長25%。數位基礎設施實現新躍升，算力總規模達到280 EFLOPS，累計建成5G基地台425.1萬個，移動物聯網終端用戶數達26.56億戶。

報告披露，2024年大陸數位經濟發展提質增效，數位經濟核心產業增加值占大陸國內生產總值比重達10%左右。

以構建網路空間命運共同體為遵循，多雙邊數位經濟合作穩步推進，數據跨境流動便利化水準持續提升。報告顯示，2024年大陸跨境電商進出口總額達2.63兆元人民幣，實現10.8%的增長，占全部外貿總額比重提升至6%。

報告指出，2025年數位技術創新和產業創新將深度融合，數位產業集群集聚效應將不斷凸顯，數據要素賦能千行百業作用將更加突出，「人工智慧+」正成為經濟社會高質量發展的新引擎。

經濟發展 電商

延伸閱讀

大陸山西太原1處社區發生爆炸 現場濃煙密布、傷亡情況不明

復甦慢又碰上關稅戰 大陸3大航空首季虧損逾166億

持陸「定居證」將失去台灣身分 陸國台辦：民進黨故意混淆各類證件

五一、暑假將至 陸國台辦「出三招」邀台人赴陸參加活動

相關新聞

陸製造業PMI跌落榮枯線 顯示關稅戰影響 產需皆放緩

大陸國家統計局昨（30）日公布，4月製造業採購經理人指數（PMI）降至49，較前月回落1.5個百分點，時隔兩個月再次跌至...

中石油拿下A股獲利王 比亞迪、寧德時代擠進十大

大陸A股上市公司2024年財報全部出爐，中國石油去年淨利潤人民幣1,646.8億元拿下A股獲利王，民營企業則有寧德時代及...

螞蟻證券要來了？螞蟻溢價收購香港耀才證券

香港老牌券商耀才證券日前公告稱，螞蟻集團通過旗下一家全資控股的境外主體，以每股3.28港元的價格向耀才證券發起要約收購，...

福建拚數位經濟 簽約投資505億人民幣

在4月29日舉辦的第八屆數字（數位）中國建設峰會期間，50個福建省數位經濟重點項目在福州集中簽約，總投資505億元（人民...

去年AI專利 陸占逾全球6成

在4月29日開幕的第八屆數字（數位）中國建設峰會上，大陸國家數據局發布數字中國發展報告（2024年）。報告顯示，2024...

廣州直航秘魯錢凱港

據廣州海關4月29日消息，廣州開通首條直航秘魯錢凱港航線。該航線的開通進一步拓寬粵港澳大灣區企業往來南美地區的貿易通道。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。