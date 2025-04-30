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SCFI運價指數上演神鬼行情 遠東到美西上漲、漲幅6.11%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中國大陸即將放五一長假，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於30日提前出爐，神鬼行情再度上演，大陸出口到北美貨量急降，運價則是逆勢上漲，其中遠東到美西漲幅6.11%表現較佳。本報系資料照
中國大陸即將放五一長假，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於30日提前出爐，神鬼行情再度上演，大陸出口到北美貨量急降，運價則是逆勢上漲，其中遠東到美西漲幅6.11%表現較佳。本報系資料照

中國大陸即將放五一長假，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於30日提前出爐，神鬼行情再度上演，大陸出口到北美貨量急降，運價則是逆勢上漲，其中遠東到美西漲幅6.11%表現較佳。國內物流業者分析，過度的壓抑將會出現過度的反彈，未來只要開始出貨，運價漲定了。

SCFI運價指數連三跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於30日出爐，指數下跌6.91點至1340.93點，周跌幅0.51%。

全球最關心的北美線運價，即便現在中國大陸的貨量出口急凍，然而，海運業者也因應市場變化進行減艙，所以運價完全不受到市場需求急降衝擊，運價而逆勢上漲，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,272美元，較前一期上漲131美元，漲幅6.11%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達3,283美元，較前一期上漲26美元，漲幅0.79%。

這期的指數下滑，主要還是受到遠東-歐洲線價格續跌影響，其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,200美元，較前一期下跌60美元，周跌幅4.76%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,089美元，較前一期下跌40美元，跌幅1.87%；近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)與前一期下跌16美元，跌幅3.52%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一期持平，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)上漲1元。

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