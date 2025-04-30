外賣大戰！不讓美團、京東專美於前 餓了麼發450億補貼加入戰局

不讓美團、京東「外賣大戰」專美於前，大陸外送平台「餓了麼」30日也加入外賣戰局，宣布開啟人民幣百億（約新台幣450億元）補貼。針對補貼，餓了麼表示不打競爭口水仗，「只發真福利」。

快科技報導，餓了麼官微30日發布，使用者可透過App搜索關鍵字「超百億」，參與每日更新的優惠活動，活動首階段已正式上線。

這場補貼戰背後，是外賣行業格局的劇烈震盪，美團、京東、餓了麼三大巨頭在騎手（外送員）權益、商家扶持、用戶補貼三大戰場全面交鋒，資本與戰略的博弈進入白熱化階段。

金融界報導，京東2月啟動外賣業務後動作不斷。先是推出 「全年免佣」 招募商家，吸引大量商家入駐，為其外賣業務發展奠基。緊接著在4月11日上線「人民幣百億補貼」，部分餐品價格甚至低於內用價，這一動作迅速在消費者群體引發搶購熱潮，推動日訂單量在15日一舉突破500萬單。

至於作為外賣行業的老牌巨頭「美團」，面對京東來勢洶洶則迅速反擊，宣布未來3年將投入人民幣1,000億元（約新台幣4,500億元），主要用於補貼消費者以及扶持商家。

為了穩固商家陣營，美團還推出縮短帳期、首年零佣金等系列優惠措施。同時美團以「衛星店」模式優化餐飲連鎖布局，試圖進一步鞏固在行業內的領先地位。

分析指出，短期內，消費者是這輪外賣大戰的最大受益者。餓了麼的人民幣百億補貼，以及競爭對手的應對措施，都將為消費者帶來更多優惠，能以更低價格享受到美食、生活服務。

長期來看，各大平台競爭若能促使提升服務品質、優化配送效率、豐富菜品選擇，消費者將能夠獲得更好的外賣體驗；如果競爭僅僅停留在價格層面，而忽視服務品質提升，則可能導致負面影響，如配送時間延長、餐食品質下降等。

從商家角度來看，平台競爭也為他們提供更多選擇和發展機遇。在京東推出「全年免佣」政策後，許多商家紛紛入駐，希望藉此降低營運成本，提高利潤空間。

而美團的縮短帳期、首年零佣金等措施，也對商家有極大吸引力。餓了麼的人民幣百億補貼活動，同樣能夠為商家帶來更多曝光和訂單，帶動商家提升銷售額。

在騎手權益保障方面，京東率先宣布為全職騎手繳納「五險一金」，為兼職騎手提供意外險和健康醫療險，這一舉措在行業內引起強烈反響。隨後美團也表示將為全職及穩定兼職騎手繳納社保。餓了麼也強調自2023年起已啟動騎手社保繳納試點，未來將繼續推進相關工作。

騎手作為外賣行業的重要一環，權益保障得到重視，有助於提高其工作積極、穩定性，進而提升行業的配送服務品質。