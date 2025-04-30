快訊

「剴剴」虐童案案情急轉直下！保母劉彩萱當庭哭認罪：剛開始蠻喜歡他

大陸山西太原1社區爆炸畫面曝 現場濃煙密布、傷亡不明

塌陷擴大！太平山遊樂區聯外道路路基淘空 休園急撤離遊客

聽新聞
0:00 / 0:00

小米首個推理大模型MiMo開源 稱比OpenAI、阿里Qwen強

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
小米集團30日宣布，開源首個專為推理而生的大模型「Xiaomi MiMo」。（路透資料照）
小米集團30日宣布，開源首個專為推理而生的大模型「Xiaomi MiMo」。（路透資料照）

小米集團30 日宣布，開源首個專為推理而生的大模型「Xiaomi MiMo」，聲稱憑藉僅7B的參數規模，超越了 OpenAI 的閉源推理模型o1-mini，以及阿里Qwen更大規模的開源推理模型QwQ-32B-Preview。

AI競爭日趨白熱化，本周阿里29日發布Qwen 3，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）同日官宣Grok 3.5。而先前消息傳出，小米正在建設萬卡GPU集群，並引入頂尖AI人才，顯示出對大模型領域的全面投入。

華爾街見聞報導，Xiaomi MiMo這款模型最引人注目之處在於，在數學推理（AIME 24-25）和代碼競賽（LiveCodeBench v5）公開測評集上，MiMo僅用7B的參數規模，超越了OpenAI的閉源推理模型o1-mini和阿里 Qwen更大規模的開源推理模型QwQ-32B-Preview。

在強化學習（RL）方面，MiMo-7B 的潛力也超越了經典的開源32B模型。隨著DeepSeek-R1的推出，業界掀起了強化學習的共創潮流，DeepSeek-R1-Distill-7B和Qwen2.5-32B成為廣泛使用的起步模式。在相同的RL訓練數據條件下，MiMo-7B在數學和程式碼領域的強化學習能力表現特別突出。

MiMo推理能力提升，得益於預訓練、後訓練階段的多層面創新。在預訓練階段，模型透過挖掘豐富的推理語料，合成了約200B tokens的推理數據，並進行了三階段訓練，以逐步提升訓練難度，總訓練量達到25T的tokens。

在後訓練階段，MiMo採用高效穩定的強化學習演算法和框架，提出了「Test Difficulty Driven Reward」來緩解獎勵稀疏（sparse reward，指智能體須等長時間才能收到獎勵，使學習過程變得困難）的問題，並引入「Easy Data Re-Sampling」策略以穩定RL訓練。同時設計了Seamless Rollout系統，讓RL訓練加速2.29倍，驗證加速1.96 倍。

小米表示，MiMo計畫是由新成立的「小米大模型Core團隊」進行的初步嘗試。儘管2025年似乎是大模型發展的後半程，但小米相信AGI的旅程依然漫長，團隊將繼續從務實創新出發，勇敢探索未知，致力於突破智慧的邊界，回應每一次好奇。

小米董事長雷軍曾親自出馬，開出人民幣千萬年薪的條件，挖角被譽為「AI 天才少女」的95後羅福莉，領導小米 AI大模型團隊。羅福莉是陸產大模型DeepSeek「DeepSeek-V2」關鍵開發者之一。

DeepSeek 團隊 推理

延伸閱讀

ChatGPT新功能 幫忙商品導購

阿里最強開源模型 上秀

視察上海人工智慧企業…習近平挺AI 加強政策支援

百度董事長李彥宏批DeepSeek貴又慢 網諷：酸葡萄心理

相關新聞

復甦慢又碰上關稅戰 大陸3大航空首季虧損逾166億

中國航空業疫後復甦的腳步緩慢，市場內捲競爭加劇、消費疲弱，近期又遇上美中關稅問題，可說是雪上加霜。據統計，今年第1季中國...

徹底擺脫輝達？傳DeepSeek R2於5月發布 全部用華為晶片

年初陸企深度求索的DeepSeek R1大模型的問世撼動美國AI圈，甚至引發輝達的股價暴跌。在大陸與全球AI競爭對手的高...

外賣大戰！不讓美團、京東專美於前 餓了麼發450億補貼加入戰局

不讓美團、京東「外賣大戰」專美於前，大陸外送平台「餓了麼」30日也加入外賣戰局，宣布開啟人民幣百億（約新台幣450億元）...

關稅戰影響出口！4月財新製造業PMI降至50.4 近3個月最低

美國加徵關稅影響出口訂單初現，4月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為50.4，低於3月0.8個百分點，超出預期，也是...

受外部環境變化影響顯現 陸製造業PMI再陷入收縮區間

大陸國家統計局30日公布，4月製造業採購經理人指數（PMI）降至49，較上月回落1.5個百分點，時隔2個月再次跌至榮枯線...

小米首個推理大模型MiMo開源 稱比OpenAI、阿里Qwen強

小米集團30 日宣布，開源首個專為推理而生的大模型「Xiaomi MiMo」，聲稱憑藉僅7B的參數規模，超越了 Open...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。