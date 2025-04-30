受外部劇變影響 陸4月官方製造業PMI回落至49 低於預期

受前期製造業較快增長形成較高基數，加上外部環境急劇變化等因素影響，大陸國家統計局30日公布，4月製造業採購經理人指數（PMI）為49，比3月下降1.5個百分點，低於路透預期的49.8，也低於景氣榮枯線。

4月PMI是今年首次降到景氣收縮區間，景氣收縮區間的判斷標準通常以50作為分界點。大陸前3個月的PMI分別為50.5、50.2、49.1。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，受前期製造業較快增長形成較高基數，加上外部環境急劇變化等因素影響，4月製造業採購經理指數回落至臨界點以下，但高技術製造業等相關行業繼續保持擴張，以內銷為主的製造業企業生產經營總體穩定。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，供應商配送時間指數高於臨界點，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

生產指數為49.8，比上月下降2.8個百分點，代表製造業企業生產略有放緩；

新訂單指數為49.2，比上月下降2.6個百分點，代表製造業市場需求有所回落；

原材料庫存指數為47，比上月下降0.2個百分點，代表製造業主要原材料庫存量較上月下降；

從業人員指數為47.9，比上月下降0.3個百分點，代表製造業企業用工景氣度有所回落；

另外，供應商配送時間指數為50.2，比上月下降0.1個百分點，仍高於臨界點，代表製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。

除了製造業PMI，官方也公布非製造業商務活動指數（非製造業PMI）為50.4、綜合PMI產出指數分別為50.2，分別低於上月0.4和1.2個百分點，三大指數都不同程度回落。

從全球範圍看，趙慶河認為，貿易戰、關稅戰沒有贏家，受貿易環境不確定性增大影響，主要經濟體製造業景氣度普遍位於收縮區間，美國供應管理協會發布的3月美國製造業PMI為49，有關機構發布的4月歐元區、英國、日本製造業PMI初值均低於臨界點。因此下階段，要致力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高品質發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。