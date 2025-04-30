快訊

獨／西班牙探親遇上大停電…生活交通大亂 她：台灣人能否淡定？

王世堅：陳亭妃受的委屈 是掛在胸前的勳章

川普政府爆動用郵局抓移民！神秘單位曝光 幫調包裹照、查IP帳戶

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅戰影響出口！4月財新製造業PMI降至50.4 近3個月最低

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國加徵關稅影響出口訂單初現，4月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為50.4，低於3月0.8個百分點，也是近3個月來最低，顯示製造業擴張放緩，新出口訂單大幅下降，就業機會再次下降。路透
美國加徵關稅影響出口訂單初現，4月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為50.4，低於3月0.8個百分點，也是近3個月來最低，顯示製造業擴張放緩，新出口訂單大幅下降，就業機會再次下降。路透

美國加徵關稅影響出口訂單初現，4月財新中國製造業採購經理指數PMI）為50.4，低於3月0.8個百分點，超出預期，也是近3個月來最低，顯示製造業擴張放緩，新出口訂單大幅下降，就業機會再次下降。

路透報導，調查顯示，由於北京暫緩推出新的刺激措施，等待時機應對預計將是曠日持久的貿易戰，美國的關稅開始波及到大陸龐大的製造業。

這一結果與大陸國家統計局30日發布的官方PMI數據形成鮮明對比，大陸4月官方製造業採購經理指數（PMI）為49，比3月下降1.5個百分點，低於路透預期的49.8，落入收縮區間。

財新智庫經濟學家王喆表示，中美關稅對峙的連鎖反應，將在第2、3季逐漸顯現。「政策制定者應該做好充分準備，儘早採取行動。」

從財新中國製造業PMI分項數據看，4月供需繼續擴張，但擴張幅度收窄。美國加徵關稅對外部需求造成衝擊，當月新出口訂單指數降至收縮區間，且為2023年8月以來最低；外需低迷導致總需求疲軟，4月新訂單指數僅略高於臨界點。

貿易中斷和供應限制導致4月供應商交貨時間略為延長。在投入需求低迷的情況下，供應商之間的競爭加劇導致平均投入成本再次下降。

而在上月短暫擴張後，4月就業指數再度降至臨界點以下，製造業企業出於節支目的而裁員，其中投資品和中間品製造企業裁員規模較大。

受中美貿易不確定性的影響，企業信心驟降，4月生產經營預期指數滑落至2012年4月有數據以來的歷史第3低，僅高於去年9月和2019年6月；接受調查的企業普遍擔憂貿易衝突加劇，也寄望於政府能夠推出相關支持政策。

前大陸國務院總理李克強曾在2020年表示，大陸的外貿行業直接或間接支持了1.8億人的就業。

在上周的政治局會議上，中共高層領導人承諾支持受美國關稅影響最嚴重的企業和工人。28日，多個經濟部門的官員，試圖緩解人們對美國關稅可能破壞支撐脆弱經濟復甦努力的擔憂。

政府承諾支持那些試圖將銷售轉向境內市場的出口商，但一些出口商不願響應政府號召，理由是境內市場存在需求疲軟、價格戰、利潤低、付款延遲和產品退貨率高等問題。

PMI 指數 美國

延伸閱讀

受外部環境變化影響顯現 陸製造業PMI再陷入收縮區間

應對關稅風險 股債多元布局有幫助

川普打關稅牌 安永教台商三招避稅雷

陳駿季：關稅尚未定案 若衝擊擴大將爭取預算助農民

相關新聞

徹底擺脫輝達？傳DeepSeek R2於5月發布 全部用華為晶片

年初陸企深度求索的DeepSeek R1大模型的問世撼動美國AI圈，甚至引發輝達的股價暴跌。在大陸與全球AI競爭對手的高...

關稅戰影響出口！4月財新製造業PMI降至50.4 近3個月最低

美國加徵關稅影響出口訂單初現，4月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為50.4，低於3月0.8個百分點，超出預期，也是...

受外部環境變化影響顯現 陸製造業PMI再陷入收縮區間

大陸國家統計局30日公布，4月製造業採購經理人指數（PMI）降至49，較上月回落1.5個百分點，時隔2個月再次跌至榮枯線...

怪美關稅擾亂市場…拒收波音飛機 中商務部回應了

美國月初向中國祭出對等關稅，中國強硬反擊，暫停接收美國製造的波音客機；時隔多日，中國商務部29日對此回應稱，美方揮舞關稅...

關係急轉？ 中輸入建築機械 歐加徵最高66.7%關稅

歐盟委員會於當地時間4月28日在網站上宣布，已對中國進口的高空作業升降機械設備（Mobile Access Equipm...

受外部劇變影響 陸4月官方製造業PMI回落至49 低於預期

受前期製造業較快增長形成較高基數，加上外部環境急劇變化等因素影響，大陸國家統計局30日公布，4月製造業採購經理人指數（P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。