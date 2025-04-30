關稅戰影響出口！4月財新製造業PMI降至50.4 近3個月最低

美國加徵關稅影響出口訂單初現，4月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為50.4，低於3月0.8個百分點，超出預期，也是近3個月來最低，顯示製造業擴張放緩，新出口訂單大幅下降，就業機會再次下降。

路透報導，調查顯示，由於北京暫緩推出新的刺激措施，等待時機應對預計將是曠日持久的貿易戰，美國的關稅開始波及到大陸龐大的製造業。

這一結果與大陸國家統計局30日發布的官方PMI數據形成鮮明對比，大陸4月官方製造業採購經理指數（PMI）為49，比3月下降1.5個百分點，低於路透預期的49.8，落入收縮區間。

財新智庫經濟學家王喆表示，中美關稅對峙的連鎖反應，將在第2、3季逐漸顯現。「政策制定者應該做好充分準備，儘早採取行動。」

從財新中國製造業PMI分項數據看，4月供需繼續擴張，但擴張幅度收窄。美國加徵關稅對外部需求造成衝擊，當月新出口訂單指數降至收縮區間，且為2023年8月以來最低；外需低迷導致總需求疲軟，4月新訂單指數僅略高於臨界點。

貿易中斷和供應限制導致4月供應商交貨時間略為延長。在投入需求低迷的情況下，供應商之間的競爭加劇導致平均投入成本再次下降。

而在上月短暫擴張後，4月就業指數再度降至臨界點以下，製造業企業出於節支目的而裁員，其中投資品和中間品製造企業裁員規模較大。

受中美貿易不確定性的影響，企業信心驟降，4月生產經營預期指數滑落至2012年4月有數據以來的歷史第3低，僅高於去年9月和2019年6月；接受調查的企業普遍擔憂貿易衝突加劇，也寄望於政府能夠推出相關支持政策。

前大陸國務院總理李克強曾在2020年表示，大陸的外貿行業直接或間接支持了1.8億人的就業。

在上周的政治局會議上，中共高層領導人承諾支持受美國關稅影響最嚴重的企業和工人。28日，多個經濟部門的官員，試圖緩解人們對美國關稅可能破壞支撐脆弱經濟復甦努力的擔憂。

政府承諾支持那些試圖將銷售轉向境內市場的出口商，但一些出口商不願響應政府號召，理由是境內市場存在需求疲軟、價格戰、利潤低、付款延遲和產品退貨率高等問題。