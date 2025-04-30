受外部環境變化影響顯現 陸製造業PMI再陷入收縮區間

大陸國家統計局30日公布，4月製造業採購經理人指數（PMI）降至49，較上月回落1.5個百分點，時隔2個月再次跌至榮枯線以下，代表製造業活動意外陷入萎縮。顯示大陸製造業已受到外部環境變化影響，產需皆放緩，景氣水準下滑。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，4月受前期製造業較快成長形成較高基期，加上外部環境急劇變化等因素影響，製造業PMI為49，比3月下降1.5個百分點，下滑至榮枯線以下。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，除了供應商配送時間指數高於榮枯線，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於榮枯線，代表製造業企業生產有所放緩，市場需求也趨緩。

彭博分析，在川普政府對大陸產品徵收145%的關稅後，最新的PMI數據提供了對大陸經濟健康狀況的首個官方觀察，預計關稅將打擊去年為大陸經濟成長貢獻近三分之一的行業。

界面新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青指出，4月製造業PMI放緩背後的主要原因有2個，一是季節性因素，每年3月都是製造業旺季，4月製造業景氣度都會有季節性放緩。

二是基本面因素，王青表示，4月外部經貿環境驟然生變，對美出口會有較大幅度放緩，進而帶動外需整體放緩，這在很大程度上抵消「兩新」政策等對內需的提振效應，導致製造業需求全面走低，同時也會拖累工業生產。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰認為，關稅戰升級對大陸出口造成擾動，不過從高頻數據來看，貨櫃輸送量並未大幅放緩，或反映對美出口下降、但對其他國家上升。

從行業看，紡織服裝目前承受壓力較為嚴重，開工率迅速放緩，但內需主導型行業仍有韌性，如瀝青、焦化、PTA開工均高於去年同期水準。這或許反映年初擴張性政策落地較快。

展望後續的製造業PMI走勢，徐天辰表示，往後看，美國關稅政策反覆以及年初政策效應開始減退，或導致PMI進一步放緩。

王青則認為，日前召開的中共中央政治局會議，提到「加強超常規逆週期調節」，這代表後期擴內需將顯著加力，重點是大力提振消費，推動基建投資提速，以及致力穩樓市。

王青判斷，考慮到短期內對美出口還會有較大幅度下滑，對沖措施見效需要一個過程中，預計5月製造業PMI還將處在收縮區間，但有可能小幅回升。

王青補充，根據一般規律，在製造業PMI連續2個月處於收縮區間後，政策性降息的可能性就會大幅提高。綜合當前外部經貿環境變化，房地產市場及物價走勢，第2季「適時降準降息」的時機已經成熟，落地時間可能適度提前。

除了製造業PMI，大陸官方也公布非製造業商務活動指數為50.4、綜合PMI產出指數為50.2，分別低於上月0.4和1.2個百分點，皆高於臨界點，非製造業繼續保持擴張。