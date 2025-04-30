快訊

越戰結束50年：橙劑毒害殘留至今，美國不負責？

又一專家指證性虐待！精神醫作證：「剴剴」眼神空洞、有憂鬱症

北捷禁飲食區開放買吃的？闖關議會失敗..未來不能再提

聽新聞
0:00 / 0:00

美中關稅戰衝擊 陸國台辦：將研究解決台商的問題和困難

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日表示，大陸將研究解決台商台企面臨的問題和困難，落實同等待遇、加大支持力度，強化兩岸產業鏈供應鏈連結，希望台商堅定信心、著眼長遠，積極參與兩岸交流合作，攜手抵禦外部風險挑戰，共同壯大中華民族經濟。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日表示，大陸將研究解決台商台企面臨的問題和困難，落實同等待遇、加大支持力度，強化兩岸產業鏈供應鏈連結，希望台商堅定信心、著眼長遠，積極參與兩岸交流合作，攜手抵禦外部風險挑戰，共同壯大中華民族經濟。記者陳政錄／攝影

美中關稅戰激化下，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日表示，大陸將研究解決台商台企面臨的問題和困難，落實同等待遇、加大支持力度，強化兩岸產業鏈供應鏈連結，希望台商堅定信心、著眼長遠，積極參與兩岸交流合作，攜手抵禦外部風險挑戰，共同壯大中華民族經濟。

朱鳳蓮30日主持國台辦例行記者會，就陸委會副主委沈有忠稱，台商赴大陸投資占台灣總對外投資比率已從2010年的83.8%下降至2024年的7.5%做出上述回應。

朱鳳蓮首先抨擊沈有忠的言論說，民進黨當局出於謀「獨」本性，慣於造謠抹黑，干擾兩岸交流合作。他們編造的謊言，在事實面前不堪一擊。

朱鳳蓮認為，兩岸經濟同屬中華民族經濟，兩岸同胞是命運共同體。她強調大陸經濟「穩定向好」，能為深化兩岸融合發展開闢更廣闊空間，並列舉今年第1季兩岸貿易年增15.2%，使用台資年增127.1%，新設台資企業1,592家等數據表示，大陸始終是廣大台商台企投資興業的最佳選擇。

朱鳳蓮說，面對美國濫施關稅，大陸第一時間採取堅決有力的反制措施，我們將研究解決台商台企面臨的問題和困難，落實同等待遇、加大支持力度，強化兩岸產業鏈供應鏈連結，支持台資企業參與國家重大戰略實施，助力台企轉型升級、拓展內需市場，融入新發展格局，實現高質量發展。

她喊話，希望廣大台商台企堅定信心、著眼長遠，積極參與兩岸交流合作，攜手抵禦外部風險挑戰，共同壯大中華民族經濟。

朱鳳蓮還對美國加徵關稅可能影響台灣GDP表示，賴清德當局違背經濟規律和市場規則，迎合外部勢力推動兩岸「脫鉤斷鏈」，損害的是台灣企業的競爭力，剝奪的是台灣同胞的發展權，削弱的是台灣經濟的前景。若繼續一意孤行，必將自食惡果。

此外，記者會上，就台灣內政部啟用「宗教等團體赴大陸交流資訊公開專區」，供宗教、社會團體填寫赴陸資料，以及台灣教育部要求盤點所屬「國安、機密、核心關鍵技術項目」等涉及到的學校系所，納入2025學年大陸學生招生管制，和台北市議員侯漢廷爆料稱，觀光署發文旅遊業者勸阻台灣民眾赴陸旅遊等事件，朱鳳蓮也做出回應，認為民進黨阻撓兩岸交流。

朱鳳蓮說這是民進黨大搞「綠色恐怖」、製造「寒蟬效應」的又一伎倆，阻擋不了兩岸交流融合的大勢，必將在兩岸同胞的共同反對下失敗。她說歡迎台灣有志青年報考大陸高校，並將為他們在大陸成長成才創造更好條件，歡迎廣大台灣同胞多來大陸旅遊，多參與兩岸交流合作，願意為大家提供便利、做好服務。

台商 朱鳳蓮

延伸閱讀

WHA下月登場 陸國台辦：台灣參與須按一中原則處理

藍426凱道遊行 陸國台辦：台灣民眾不滿賴清德綠色恐怖

賴總統稱只要對等尊嚴願與中國交流 國台辦批「兩國論」挑釁

持陸「定居證」將失去台灣身分 陸國台辦：民進黨故意混淆各類證件

相關新聞

徹底擺脫輝達？傳DeepSeek R2於5月發布 全部用華為晶片

年初陸企深度求索的DeepSeek R1大模型的問世撼動美國AI圈，甚至引發輝達的股價暴跌。在大陸與全球AI競爭對手的高...

持陸「定居證」將失去台灣身分 陸國台辦：民進黨故意混淆各類證件

陸委會近日函釋指出，若台灣民眾在大陸設有戶籍，將會喪失台灣身分，包括持有「中國大陸居民身分證」與「定居證」。大陸國台辦發...

五一、暑假將至 陸國台辦「出三招」邀台人赴陸參加活動

五一假期將至，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日在例行記者會上，宣傳「中國電影消費年」活動和離境退稅政策，邀請台灣人赴陸，並指...

美中關稅戰衝擊 陸國台辦：將研究解決台商的問題和困難

美中關稅戰激化下，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日表示，大陸將研究解決台商台企面臨的問題和困難，落實同等待遇、加大支持力度，...

台企也受益！陸通過「民營經濟促進法」公部門不能拖帳民企

大陸十四屆全國人大常委會第15次會議，30日表決通過《民營經濟促進法》，自5月20日起施行。凱博聯合會計師事務所總監梁祥...

中阿千餘企業家 海南會商經貿

中國—阿拉伯國家合作論壇第11屆企業家大會暨第9屆投資研討會（簡稱「中阿企業家大會」）28日海南海口開幕。來自中國和阿拉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。