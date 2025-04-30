美中關稅戰衝擊 陸國台辦：將研究解決台商的問題和困難

美中關稅戰激化下，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日表示，大陸將研究解決台商台企面臨的問題和困難，落實同等待遇、加大支持力度，強化兩岸產業鏈供應鏈連結，希望台商堅定信心、著眼長遠，積極參與兩岸交流合作，攜手抵禦外部風險挑戰，共同壯大中華民族經濟。

朱鳳蓮30日主持國台辦例行記者會，就陸委會副主委沈有忠稱，台商赴大陸投資占台灣總對外投資比率已從2010年的83.8%下降至2024年的7.5%做出上述回應。

朱鳳蓮首先抨擊沈有忠的言論說，民進黨當局出於謀「獨」本性，慣於造謠抹黑，干擾兩岸交流合作。他們編造的謊言，在事實面前不堪一擊。

朱鳳蓮認為，兩岸經濟同屬中華民族經濟，兩岸同胞是命運共同體。她強調大陸經濟「穩定向好」，能為深化兩岸融合發展開闢更廣闊空間，並列舉今年第1季兩岸貿易年增15.2%，使用台資年增127.1%，新設台資企業1,592家等數據表示，大陸始終是廣大台商台企投資興業的最佳選擇。

朱鳳蓮說，面對美國濫施關稅，大陸第一時間採取堅決有力的反制措施，我們將研究解決台商台企面臨的問題和困難，落實同等待遇、加大支持力度，強化兩岸產業鏈供應鏈連結，支持台資企業參與國家重大戰略實施，助力台企轉型升級、拓展內需市場，融入新發展格局，實現高質量發展。

她喊話，希望廣大台商台企堅定信心、著眼長遠，積極參與兩岸交流合作，攜手抵禦外部風險挑戰，共同壯大中華民族經濟。

朱鳳蓮還對美國加徵關稅可能影響台灣GDP表示，賴清德當局違背經濟規律和市場規則，迎合外部勢力推動兩岸「脫鉤斷鏈」，損害的是台灣企業的競爭力，剝奪的是台灣同胞的發展權，削弱的是台灣經濟的前景。若繼續一意孤行，必將自食惡果。

此外，記者會上，就台灣內政部啟用「宗教等團體赴大陸交流資訊公開專區」，供宗教、社會團體填寫赴陸資料，以及台灣教育部要求盤點所屬「國安、機密、核心關鍵技術項目」等涉及到的學校系所，納入2025學年大陸學生招生管制，和台北市議員侯漢廷爆料稱，觀光署發文旅遊業者勸阻台灣民眾赴陸旅遊等事件，朱鳳蓮也做出回應，認為民進黨阻撓兩岸交流。

朱鳳蓮說這是民進黨大搞「綠色恐怖」、製造「寒蟬效應」的又一伎倆，阻擋不了兩岸交流融合的大勢，必將在兩岸同胞的共同反對下失敗。她說歡迎台灣有志青年報考大陸高校，並將為他們在大陸成長成才創造更好條件，歡迎廣大台灣同胞多來大陸旅遊，多參與兩岸交流合作，願意為大家提供便利、做好服務。