反駁台商赴陸投資減 國台辦：今年首季兩岸貿易額增

陸委會副主委沈有忠日前表示，2024年台商赴大陸投資占台總共對外投資比例，降至7.5%。國台辦今天表示，今年第一季兩岸貿易額達705.6億美元，年增15.2%，支持台資企業參與國家重大戰略實施，助力台企轉型升級。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午舉行例行記者會，有記者提問，近日陸委會副主委沈有忠稱，台商赴大陸投資占台總共對外投資比例，已從2010年的83.8%下降至2024年的7.5%，並鼓吹台商加速撤離大陸。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，今年第一季兩岸貿易額達705.6億美元，年增15.2%；大陸實際使用台資12.6億美元，年增127.1%。新設台商投資企業1592家。

朱鳳蓮表示，面對美國濫施關稅，大陸第一時間採取堅決有力的反制措施，顯示捍衛國家發展利益和國際公平正義及秩序規則的決心，彰顯保持自身經濟發展的信心。

她表示，中國大陸將研究解決台商台企面臨的問題和困難，落實同等待遇、加大支持力度，強化兩岸產業鏈供應鏈連結，支持台資企業參與國家重大戰略實施，助力台企轉型升級、拓展內需市場，融入新發展格局，實現高質量發展。