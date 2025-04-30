五一、暑假將至 陸國台辦「出三招」邀台人赴陸參加活動

五一假期將至，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日在例行記者會上，宣傳「中國電影消費年」活動和離境退稅政策，邀請台灣人赴陸，並指陸方已啟動多場青年就業創業活動，為台青在暑假時赴陸實習就業活動做好了準備。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日主持例行記者會，她首先介紹近期兩岸交流活動，和邀請台灣人赴陸旅遊、就業實習、發展。

針對近日，大陸商務部等6部門印發優化離境退稅政策的通知，將離境退稅起退點從人民幣500元下調至200元，現金退稅額由人民幣1萬元上調至2萬元。朱鳳蓮稱，相關優化離境退稅政策，適用於來大陸的台灣同胞。

朱鳳蓮說，政策主要有三大亮點：一是擴充退稅商店，讓台灣同胞可以逛更多好店；二是增多退稅商品，讓台灣同胞可以買更多好物；三是優化退稅服務，讓台灣同胞退稅更方便。她舉例，有網友估算，台胞在大陸持台胞證和購物小票辦理離境退稅，相當於享受9折優惠，提醒來大陸購物的台胞，返台前記得辦理退稅。

朱鳳蓮也就「中國電影消費年」活動表示，五一假期，大陸有《水餃皇后》、《獨一無二》、《獵金·遊戲》等10多部新片上映，《哪吒之魔童鬧海》也將持續上映至5月31日，歡迎台灣同胞來大陸共享「五一檔」電影盛宴。

朱鳳蓮還說，還有1個多月，台灣高校的學生們就進入暑假，大陸各地為台灣青年在大陸展開實習就業活動做好了準備。

她舉例，4月21日至26日，川台青年就業創業發展交流會在成都舉行，746家四川企業面向台灣青年，發布6,793個實習就業職位；2025「WAY！來深圳」台灣青年來深實習就業活動，於4月中旬在深圳啟動，為台青提供超過1,200個實習職位、和1,800個就業職位；4月26日，廈門市舉行「職」引你來，築夢湖里——首屆台灣高校畢業生就業、實習、見習雙向對接會，50多家企業提供600多個職位。

朱鳳蓮在記者會上，也細數近期大陸國台辦主任宋濤接連會見國民黨前主席洪秀柱、國民黨副主席連勝文、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄，和陸方舉辦多場兩岸青年交流活動等。