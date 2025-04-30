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台企也受益！陸通過「民營經濟促進法」公部門不能拖帳民企

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
大陸14屆全國人大常委會第15次會議，30日表決通過《民營經濟促進法》，自5月20日起施行。。圖為北京人民大會堂。（圖／本報資料照片）
大陸14屆全國人大常委會第15次會議，30日表決通過《民營經濟促進法》，自5月20日起施行。。圖為北京人民大會堂。（圖／本報資料照片）

大陸十四屆全國人大常委會第15次會議，30日表決通過《民營經濟促進法》，自5月20日起施行。凱博聯合會計師事務所總監梁祥賢表示，《民營經濟促進法》的通過實施，尤其在公部門不能拖延民企的帳款、土地廠房獲合理補償部分，台企也是眾多民企的一份子，也會從中受益。《民營經濟促進法》算是落實在公有制經濟下，鼓勵、支持、引導「非公有制」經濟發展

《民營經濟促進法》共9章78條，包括總則、公平競爭、投資融資促進、科技創新、規範經營、服務保障、權益保護、法律責任和附則。

該法案第2章公平競爭部分，提到要求政府部門、事業單位、國企及大型企業等單位，依法依約及時支付欠民營企業的帳款，不得以人員變更、內部流程、未收到第三方付款等為由拖延或拒絕付款。

梁祥賢指出，這強調的是公平，而非獨厚國企和大型企業等。

在法案第7章權益保護部分，第60條徵收、徵用財產，應當嚴格依照法定許可權、條件和程式進行。為了公共利益的需要，依照法律規定徵收、徵用財產的，應當給予公平、合理的補償。

梁祥賢表示，台商目前較多遇到的是都更而產生徵收土地廠房，也就是政策性搬遷，就要更多留意可節省的稅負，及轉型所需的支出，盡可能的善用搬遷補償款。

新華社報導，作為大陸第1部專門關於民營經濟發展的基礎性法律，《民營經濟促進法》將進一步優化民營經濟發展環境，保證各類經濟組織公平參與市場競爭，促進民營經濟健康發展和民營經濟人士健康成長，構建高水平社會主義市場經濟體制，發揮民營經濟在國民經濟和社會發展中的重要作用。

法律 經濟發展 財產

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