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美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

輝達：分拆中國業務…假消息

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

海外社交網路平台傳出輝達打算將輝達中國作為獨立公司營運，將透過與大陸公司建立合資企業來分拆中國業務。不過，輝達向界面新聞回應表示，此傳聞完全為假消息，這說法沒有任何依據。

中國大陸是輝達的重要市場，占其全球銷售額13%，美國政府日前再度提出新的規定要限制輝達的AI晶片H20賣到大陸去，輝達執行長黃仁勳今年4月中旬就飛抵北京並轉赴上海，密集與中國大陸官員會晤。

黃仁勳到大陸適逢美國對其晶片祭出新一輪出口管制，除了強調要持續與大陸合作外，他此行是否有跟大陸官員溝通輝達中國公司分拆事宜，也受到關注。

實際上，輝達要將中國大陸業務單獨分拆難度很高，因為在2023年8月，當時的美國總統拜登曾簽署一項行政命令，要求美國企業在投資位於中國大陸、香港、澳門等地的涉及半導體、量子資訊、人工智慧相關專案之前，必須申請獲得美國政府的許可，才可以進行投資。

這也意味著，如果輝達想要與中國大陸企業成立合資公司，並使中國業務獨立，這可能需要美國政府方面的審批。而且輝達此舉可能會被美國政府認為的「逃避監管」，因此獲得同意的可能性極低。

近年來，由於美國對大陸政策和地緣政治矛盾的不斷升級，使得輝達在中國大陸的業務不確定性持續增加。

北京 美國

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