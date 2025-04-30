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阿里最強開源模型 上秀

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
阿里巴巴。路透
阿里巴巴。路透

阿里巴巴昨（29）日發布新一代通義千問Qwen3（千問3）系列人工智慧（AI）模型，新版模型參數量僅DeepSeek-R1的三分之一，成本大幅下降。

在LiveCodeBench大語言模型評測榜單中，千問3模型性能全面超越DeepSeek-R1、OpenAI-o1等全球頂尖模型，登頂全球最強開源模型。

千問3在推理、指令遵循、工具調用、多語言能力等方面均大幅增強，創下所有大陸國產模型及全球開源模型的性能新高。

據中國證券報，千問3是大陸國內首個「混合推理模型」，「快思考」與「慢思考」集成進同一個模型，對簡單需求可低算力「秒回」答案，適用於對速度要求高於深度的簡單問題。而對複雜問題可多步驟「深度思考」，節省算力消耗。

至於性能方面，千問3預訓練數據量達36T ，並在後訓練階段進行多輪強化學習，在推理、指令遵循、工具調用、多語言能力等方面均有增強。

在效能提升的同時，Qwen3部署成本下降，僅需四張H20即可部署Qwen3滿血版，顯示卡記憶體占用僅為性能相近模型的三分之一。

阿里通義已開源200餘個模型，全球下載量超三億次，千問衍生模型數超10萬個，衍生模型數量已超越美國Llama，成為全球第一開源模型。

DeepSeek 推理 語言

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