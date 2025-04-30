陸氫能產消 去年冠全球

中國國家能源局28日召開新聞發布會介紹「中國氫能發展報告（2025）」相關情況。報告顯示，去年中國氫能全年生產消費規模逾3650萬噸，位列世界第一位。

中新社報導，國家能源局能源節約和科技裝備司副司長徐繼林當天在發布會上介紹，截至去年底，全球可再生能源製氫項目累計建成產能超過每年25萬噸，中國占比逾50%，已逐步成為全球可再生能源製氫及相關產業發展的引領國家。

徐繼林介紹，中國「三北」（東北、西北、華北）地區傳統產業基礎和能源資源稟賦較好，為氫能項目落地推廣奠定了良好基礎。

他指出，去年全國氫氣產量超過3650萬噸，「三北」地區占比超過50%，內蒙古、山西、陝西、寧夏等地區氫氣產量均排名靠前。截至年底，全國各地累計規畫建設可再生能源電解水製氫項目超過600個，其中已建及在建項目逾150個，已建成產能約每年12.5萬噸，主要分布西北和華北地區，合計占全國已建成產能近90%。

同時，一批典型示範項目建成落地，達到較好的示範作用。新疆庫車建成每年2萬噸可再生能源製氫項目，寧夏寧東碳減排示範區可再生氫順利併入煤製合成氨裝置，逐步貫通可再生氫製取-儲運-利用全流程，實現氫能多場景耦合應用。