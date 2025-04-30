新型百萬瓩級汽輪發電機 研發成功
記者從四川省德陽市了解到，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研發的新型百萬千瓦級汽輪發電機順利完成型式試驗，效率、振動、溫升等核心參數全面優於設計標準，邁上了百萬千瓦級汽輪發電機技術的新臺階。
據介紹，該項目於2021年開始立項，經過深入研發，通過多次技術、工藝優化迭代，解決了大直徑定子鐵心箍緊難度大、內外定子插裝精度要求高、彈簧板焊接工藝複雜等多項技術難題，將為大陸煤電行業清潔高效轉型注入新動力。
隨著大陸能源結構加速轉型，煤電作為能源結構的基石，其角色也從過去主要提供基荷電力，轉變為既要保供、又要靈活調節的「雙重角色」。
近年來，東方電機持續開展發電機深度調峰以及靈活性運行相關技術研究，在保證發電機技術參數優異前提下，通過技術創新，極大提升了發電機在靈活性運行下的可靠性。
據悉，在新型電網環境下，東方電機研製的發電機可實現從空載到100%負荷全生命周期安全穩定運行，能夠滿足不同電網環境下機組快速負荷變化的要求，為新型電網安全穩定運行提供有力技術支撐。
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