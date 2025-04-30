中阿千餘企業家 海南會商經貿

中國—阿拉伯國家合作論壇第11屆企業家大會暨第9屆投資研討會（簡稱「中阿企業家大會」）28日海南海口開幕。來自中國和阿拉伯國家的千餘名政商界代表出席，共話中阿合作新機遇。

中新社報導，作為中阿經貿合作的重要平台，本屆大會以「共建5大合作格局、加速命運共同體建設」為主題，圍繞能源轉型、科技創新、文旅融合、金融合作等專題開展深入研討。

中國連續多年穩居阿拉伯國家第一大貿易夥伴國地位，2024年中阿貿易額突破4000億美元。中國貿促會會長任鴻斌在發言中表示，近年來，中阿「油氣+」合作模式深入推進，大數據、人工智能、航空航天等新技術領域合作不斷加強，產業鏈、供應鏈日益融合。中國貿促會和全國各地的貿促分會將搭建高質量平台，推動中阿經貿合作取得務實成果。

阿拉伯農工商會總聯盟秘書長哈立德·哈納菲表示，美國濫施關稅對全球貿易造成負面影響，但阿拉伯國家依然堅定與中國站在一起。他說，阿拉伯國家希望實現貿易夥伴多元化，私營企業界期待與中國企業展開更多務實合作。

阿拉伯國家聯盟駐華代表處主任艾哈邁德·穆斯塔法·法赫米指出，面對當前複雜多變的全球貿易形勢，深化阿中經貿合作尤為重要。他認為，中國擁有完善的製造業體系，阿拉伯國家具備獨特的資源優勢，雙方合作將助力中國企業開拓新市場，同時推動阿拉伯國家的工業化進程，實現互利共贏。

今年是海南自貿港封關運作之年。海南省委書記馮飛表示，封關後，海南與世界各地貿易投資的自由便利水平顯著提升，將為中國推動普惠包容的經濟全球化增添確定性。

大會期間還將舉辦海南自貿港專場推介會、商務洽談對接等，並安排4條商務考察路線，向企業家展示自貿港的建設成果和投資機遇。