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陸三大航空公司首季仍未盈利 合計虧損近168億元

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸三大國有航空公司中國國航、中國東方航空和中國南方航空29日發布第一季度報告。路透
大陸三大國有航空公司中國國航、中國東方航空和中國南方航空29日發布第一季度報告。路透

大陸三大國有航空公司中國國航、中國東方航空和中國南方航空近日發布第一季度報告，三家航司持續維持虧損，第一季度虧損合計達人民幣37.86億元（合約新台幣167.65億元）。

中國國航2025年一季度，營業收入為人民幣400.23億元，相比去年同期減少0.11%，歸屬於上市公司股東的淨虧損為人民幣20.44億元，虧損比去年同期的人民幣16.74億元高出22%。

中國東方航空2025年第一季度營業收入為人民幣334.06億元，比去年同期增長0.65%；歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損人民幣9.95億元，虧損比去年同期的人民幣8.03億元提高24%。

中國南方航空2025年第一季度營業收入人民幣434.07億元，比去年同期下降2.68%；淨利潤虧損人民幣7.47億元，上年同期為盈利7.56億元。南航方面表示，受旅客結構變化、高鐵衝擊、全球供應鏈緊張以及人民幣貶值等多重因素影響，報告期業績與去年同期相比下降。

上述三家航司雖然在2024年實現減虧，但路透指出，即使全球航空業在2023年已恢復盈利，但上述大陸三大航司自疫情以來仍難以實現收支平衡，並已連續五年錄得年度虧損。

大陸民航局在27日召開新聞發布會，大陸民航航空安全辦公室副主任李勇表示，大陸航空產業一季度運輸飛行時間、運輸飛行架次、旅客運輸量和運輸總周轉量等皆有所有提升；大陸民航局運輸司副司長商可佳在回應記者提問「一季度國際客運市場發展情況如何」的問題時也表示，今年一季度，國際航線網路不斷拓展，國際航班量和旅客量進一步增加。但皆並未提到各家航司的經營情況。

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