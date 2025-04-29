工業富聯Q1營收年增35% 獲利年增近25%

鴻海集團旗下工業富聯29日公布今年第1季財報顯示，Q1營收人民幣1,604億元，年增35.16%，主要得益於AI伺服器業務強勁增長，Q1歸屬母公司淨利潤人民幣52.3億元，年增24.99%。

工業富聯並同步公布2024年財報營收人民幣6,091億，年增27.88%，歸母淨利潤人民幣2,321億，年增10.34%。

工業富聯今年第1季的雲計算業務板塊為本季度的最大亮點。財報顯示，雲計算業務營業收入增長超過50%。以產品類別來看，AI伺服器、通用伺服器營業收入年增皆超過50%。

從客戶結構來看，雲服務商伺服器營收年增超過60%，品牌客戶伺服器營收年增超過30%。

通訊及移動網路設備方面，工業富聯公司表示，緊密貼合數字經濟與AI發展趨勢，依託前沿技術和研發實力，積極推進戰略佈局，有效實現對客戶的穩健出貨。

儘管收入和利潤都實現了兩位數增長，但公司經營活動產生的現金流量淨額僅為人民幣12.99億元，大幅下降75.04%。根據公司解釋，這主要是因為「應收帳款的回收速度滯後於應付帳款的增長速度」。

與此同時，財務資料還顯示，公司第1季末的存貨金額達到人民幣1,199.77億元，較去年末的852.66億元大幅增長40.7%。這種快速上升的庫存水準可能反映了公司對未來業務增長的準備，但也帶來了潛在的庫存風險。

在資產負債表方面，截至2025年3月31日，工業富聯總資產達到人民幣3,626.64億元，較2024年末增長14.22%；歸屬於上市公司股東的所有者權益為人民幣1,571.61億元，較年初增加2.93%。

值得注意的是，公司短期借款較年初大幅增長至人民幣582.91億元，增幅達到62%，顯示公司在快速擴張過程中對外部資金的需求增加。

從成本利潤率來看，第1季公司毛利率為6.73%，較去年同期的7.64%有所下降。

財報同時披露了公司股份回購的最新進展。截至2025年2月7日，公司已完成本次股份回購計畫，累計回購股份946.26萬股，約占公司總股本的0.05%，使用資金總額為人民幣2.03億元，回購均價為人民幣21.45元/股。

2024年全年財報顯示，工業富聯雲業務收入首次超過半壁江山，達人民幣3,193億元，年增長64.37%。AI伺服器營收年增150%，占雲業務比例首次突破40%，成為公司業務版圖中的核心增長領域。