泡沫一場？曾獲巨頭企業投資青睞 陸酒店機器人公司三年虧損超35億

在大陸酒店常見的送餐機器人品牌雲跡科技過去三年在營收人民幣5億多元的情況下，淨虧損累計超人民幣8億元（約新台幣36億元），此前包括騰訊、阿里、聯想等知名企業都有投資。不過業內認為，酒店機器人功能單一，僅能送貨、清潔，系統集成性差難以融入酒店信息化閉環，維護成本高昂，導致酒店採購意願下降。也給大陸商用機器人行業帶來不確定性的前景。

中國新聞周刊日前報導，雲跡科技正式向港交所遞交招股說明書，擬在主板掛牌上市，中信證券和建銀國際擔任聯席保薦人。而招股書也揭開雲跡科技的財務狀況。

雲跡科技為一家機器人服務智能體企業，截至2024年底服務超過3萬家酒店和100家醫院，已在中國329個地級行政區進行部署。2024年雲跡科技機器人完成超過5億次服務，同時在線機器人數量單日高峰超過3.6萬台，其中12月單月執行超過186億次指令。業務高峰期，包括萬豪、洲際等知名豪華酒店走廊里，10台機器人就有1台是「雲跡」產品。

雲跡科技投資方陣容豪華，包括阿里巴巴、騰訊、科大訊飛、聯想等巨頭企業，以及啓明創投、沸點資本等投資機構。公開資料顯示，2021年D輪融資後，其估值約為40.8億元。

在財務狀況部分，招股書顯示，2022年至2024年，雲跡科技營收從人民幣1.61億元增至2.45億元，年復合增長率達23.2%，累計營收超人民幣5億元。但同期淨虧損分別為3.65億元、2.65億元及1.85億元，三年累計虧損超8億元。儘管毛利率從24.3%提升至43.5%，但硬體業務毛利率僅為38.1%，而高毛利的軟體業務（HDOS系統）收入佔比不足兩成。

而雲跡科技超80%收入來自酒店機器人業務，2023年這一比例甚至高達95.1%。當酒店業採購預算收縮、價格戰加劇，機器人價格也因而被壓低。

映象新聞報導，某酒店管理人員坦言，在實際運營中發現機器人配送效率低下，無法真正節約人工成本，最終選擇放棄使用；某酒店機器人代理商通過中國新聞周刊表示，從2022年開始，大陸國內酒店機器人市場熱度有所下降，已經進入的品牌又很多。為搶奪市場，價格戰愈演愈烈。

雲跡科技近期確實面臨挑戰，雲跡科技CTO林小俊於2024年離職創業，也讓外界對雲跡技術路線穩定性存疑。同時，該公司研發投入佔比從42%降至23.4%，遠低於行業頭部企業水平，銷售費用卻反增2.46%，明顯感受到「砍研發保市場」意圖，但運營風險也會隨之上升。

弗若斯特沙利文數據顯示，以2023年中國酒店場景收入計算，市場前五大玩家累計瓜分27.6%的市場份額，雲跡科技一家就佔去12.2%。截至2024年底，雲跡科技在全球3萬家酒店部署機器人產品，包括萬豪、希爾頓、洲際、凱悅、溫德姆、錦江、亞朵等全球知名酒店集團。