號稱全球首次 大陸完成白天地月空間衛星雷射測距

大陸官媒央視新聞報導，「深空探測實驗室」29日指出，大陸「天都一號」通導技術試驗星成功完成白天強光干擾條件下的地月太空（空間）激光（台稱雷射）測距技術試驗。值得注意的是，這是全球首次在白天進行的地月空間衛星雷射測距，象徵大陸在深空精密測量領域取得技術新軌道。

報導稱，地月太空衛星進行激光測距，相當上萬公尺外瞄準一根頭髮絲，並實施精密跟蹤與信號捕獲。專家表示，由於太陽光干擾，以往這項試驗只能在光干擾較少的夜間進行。這次「天都一號」成功克服白天強光背景噪聲，準確捕捉微弱衛星回波訊號。據了解，白天受太陽光影響，微弱的衛星回波信號容易被淹沒在強烈的背景噪聲中，難以被準確識別和提取，標誌著我國在深空探測領域取得重要技術突破。

此次「天都一號」順利完成白天強光干擾條件下的地月太空激光測距技術試驗，這有效拓展該技術的觀測窗口，將有力支撐國際月球科研站等深空探測重大工程任務的實施。據悉，「天都一號」通導技術試驗星於2024年3月與鵲橋二號一同發射升空，其關鍵任務便是驗證未來地月通導綜合星座（衛星）系統建設中的通信導航新技術。

公開資料顯示，深空探測實驗室（Deep Space Exploration Lab，簡稱DSEL），又名天都實驗室，是由大陸國家太空總署、安徽省、中國科學技術大學三方於2022年共同建立的、面向中國航天深空探測領域需求的科技研發機構。