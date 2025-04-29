富邦華一行長陳峰：台商出海主要目的地為東南亞和中南美

面對大陸市場激烈競爭、銀行業淨利差不斷縮窄、出海浪潮興起的大背景，富邦華一銀行行長陳峰表示，該行整體戰略逐步由「負債先行」轉向「資產驅動」模式，以保護淨息差。同時，建構對公、零售、金市「三位一體」格局，服務實體經濟轉型升級。另，陳峰觀察到近兩年出海一明顯趨勢，除貿易流動，更多是人員改變，而台商出海主要目的地為東南亞和中南美洲。

據21世紀經濟報導，陳峰表示，面對當前銀行業的激烈競爭局面，富邦華一銀行業務長期圍繞台商展開，提供包括資金支持、資金管理等服務，隨著台商產業鏈的延伸與拓展，富邦華一也逐步朝零售業務及金融市場業務拓展。

陳峰說，2018年起，富邦華一開始多樣化嘗試。一個方向是加強零售的布局，由於台商企業主的個人理財需求日益增長，因此透過發行信用卡、代銷理財產品等方式逐步拓展零售業務，再透過發展貸款、二類戶等提升競爭力。另是拓展金融市場業務，由於大型台商一般從事出口代工，資金運作的量大對金融市場業務有很大需求。

陳峰稱，面對綠色轉型、出海等浪潮興起，觀察到台商出海主要目的地有兩方向，即東南亞和中南美洲。在服務台商出海上，富邦華一透過集團各子公司服務聯動，提升跨國金融的能力，如客戶財產保險需求。另，富邦品牌的銀行據點布局在澳洲、越南、新加坡等地加速覆蓋重點區域客群，為企業提供在地化結算、融資以及外匯服務等。

近兩年出海趨勢明顯，陳峰稱，除貿易流動，更多是人員改變。管理人員和業務重要人員從大陸出發，派駐海外。針對企業「大陸投、海外管」的新模式，該公司支持供應鏈兩端彈性調配資金，降低跨境融資成本，也協助企業進行資產配置，實現資金高效管理。

陳峰再指，台商也與許多陸企合資，如新能源車的製造或是代工等，綠色轉型發展需求不斷增加。其中，富邦華一也可拓展業務範圍，為客戶提供更完善的服務鏈。完善綠色金融服務體系及管理機制，提升綠色信貸投放，深耕綠色銀團與債券承銷業務，探索「產業+綠色」發展。

展望未來，陳峰表示，今年是策略升級的關鍵年，主要透過規模擴張、結構優化和風險可控的協同推進。以前大陸的銀行業普遍以「存款立行」，但當資產收益率降低，息差變窄的時候，銀行的策略就需要轉向「資產驅動」，因此整體戰略也逐步由「負債先行」轉向「資產驅動」模式，以保護淨息差。

陳峰說，再加上透過優化資產負債結構，專注提升零售信貸資產占比，整體推動資產和信貸雙重成長。同時均衡配置對公、零售、金融市場資產配比，鞏固「三位一體」的業務格局，在零售發力的同時，強化對公客戶跨境金融以及供應鏈服務能力，形成收入來源多元化。