快訊

連3周上升…新冠疫情高峰估「最快下月來襲」 輕重症、死亡均寫今年新高

被Makiyo點名「紅了不認人」 楊丞琳不忍反擊：惡意造謠

三星超薄手機Galaxy S25 Edge價格外洩下月開賣！比S25+便宜、擁2億畫素鏡頭

關稅戰壓力影響出口 中國約5成外貿商減少對美業務

中央社／ 台北29日電

美中關稅戰對外貿造成直接衝擊，中國貿促會近日發布調查指出，近50%的中國國內外貿企業將減少對美國的業務，同時有75.3%的企業計劃拓展新市場，彌補缺口。

綜合香港經濟日報、經濟參考報，中國國際貿易促進委員會（中國貿促會）向中國全國1100多間外貿企業進行問卷調查，並於近日舉行記者會，發布調查結果。

中國貿促會新聞發言人趙萍表示，受訪企業普遍表示，頻繁變化的關稅政策大大增加不確定性，令企業難以做出長遠規劃，「在政府的穩外貿支持政策幫助下，正在開闢替代市場、拓展內銷市場和增強供應鏈韌性，千方百計克服當前的挑戰」。

調查結果顯示，有近50%的受訪外貿企業表示將減少對美國的業務，同時有75.3%的企業計劃拓展新興市場，藉此彌補減少對美出口後出現的缺口。

趙萍稱，中國貿促會將進一步加快對中國企業赴國外參展、辦展的審批。截至目前，2025年已審批計劃出國展覽項目1235項，在貿企通平台發布貿易資訊近萬筆，幫助企業在第一時間了解海外市場變化和尋找商機。

對於美中關稅戰引發的貿易問題，趙萍也以中國官方一貫的說法強調，「中國開放的大門始終向包括美國企業在內的所有外資企業敞開」，中國利用外資的政策沒有改變，亦不會改變，希望「美方順應中美兩國和世界共同期待，停止以關稅為武器進行極限施壓」。

外資 美國

延伸閱讀

美關稅戰步步進逼 陸外交部發中英雙語短片：中國不跪！

美財長：關稅戰降溫由中國決定 正評估亞洲國家協商

急單退燒效應 貨櫃三雄北美線不妙

IDC：關稅戰重創IT、半導體業

相關新聞

「愛達花城號」建造提速30% 中第二艘國產大郵輪起浮

中國第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」28日在中國船舶集團上海外高橋造船公司順利完成塢內起浮，全面轉入內裝和系統完工調試...

號稱全球首次 大陸完成白天地月空間衛星雷射測距

大陸官媒央視新聞報導，「深空探測實驗室」29日指出，大陸「天都一號」通導技術試驗星成功完成白天強光干擾條件下的地月太空（...

香港5年19戲院結業 復活節票房同比跌65% 前財爺吐心聲

復活節一連4日長假期，香港戲院票房僅1267萬元（港幣，下同，約163.3萬美元）收入，較去年大跌約65%。前財政司長曾...

富邦華一行長陳峰：台商出海主要目的地為東南亞和中南美

面對大陸市場激烈競爭、銀行業淨利差不斷縮窄、出海浪潮興起的大背景，富邦華一銀行行長陳峰表示，該行整體戰略逐步由「負債先行...

提振內需 大陸宣布展開市場准入壁壘清理整治行動

美中關稅戰未歇，大陸以持續拓展國內市場作為因應。大陸國家發改委、商務部、市場監理總局發布關於「開展市場准入壁壘清理整治行...

超越OpenAI-o1模型？阿里通義千問發布並開源Qwen3

阿里巴巴通義千問29日凌晨發布新一代Qwen3系列人工智慧（AI）模型。通義千問聲稱，新版模型參數量僅DeepSeek-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。