提振內需 大陸宣布展開市場准入壁壘清理整治行動

美中關稅戰未歇，大陸以持續拓展國內市場作為因應。大陸國家發改委、商務部、市場監理總局發布關於「開展市場准入壁壘清理整治行動 促進全國統一大市場建設的通知」，提出要進一步大力破除市場准入壁壘，全面清理和整改違規設置市場准入壁壘的各類不合理規定和做法，讓「非禁即入」落地生根，營造公平的市場准入環境。

據發改委網站消息，上述三部門發布的通知指，為深入貫徹中共二十屆三中全會關於深入破除市場准入壁壘和構建全國統一大市場的決策部署，按照中共中央、國務院關於完善市場准入制度的有關要求，國家發改委、商務部、市場監管總局會同相關部門聯合開展市場准入壁壘清理整治行動。

通知提到，本次清理整治的重點是，以地方性法規、規章、行政規範性文件、其他政策性文件等形式設立和實行的違反市場准入制度要求的各類規定文件，以及各級政府違規設置市場准入壁壘的各類做法情形。

大陸國家發改委有關負責人指稱，本次清理整治的主要步驟包括：推動地方法規、規章、行政規範文件清理；進行市場進入障礙線索徵；紮實推動核實整改；加強部門協同；強化媒體監督。

有關負責人解釋，對涉及市場准入的各類規定文件進行全面清理，對違規增設准入事項或條件、違規擴大准入範圍等情況，要一律糾正；對既無上位法依據，又無相應法定程序設立的市場准入規定，要一律廢止。而在展開線索歸集，通過政府部門自查、公開徵集等方式，全面歸集各類渠道獲得的問題線索。

再來，是進行個案核實整改。該負責人表示，各省發展改革部門會同商務、市場監管部門，對各類渠道歸集的問題線索進行匯總，推動轄區內各級地方政府及其所屬部門限時核實整改。至於典型案例公開通報，發改委按程序對問題線索核實整改情況進行審核後，選取典型案例進行公開通報、向社會公示，並同步納入全國城市信用監測範圍。

同時，市場進入障礙清理整治行動全程向社會公開，及時透過新聞媒體向社會通報有關情況。本次清理整治行動邀請新華社全程參與宣傳報道和輿論監督，共同建立線索共享、案例同查、典型共報、經驗同推工作機制，助力負面清單落地落實，進一步加快全國統一大市場建設。

新華社指出，近年，大陸發改委等有關部門積極破除各種形式的市場准入壁壘，累計向社會公開通報7期115個違背市場准入負面清單典型案例，破除了一批基層政府關注、經營主體關心、人民群眾關切的市場准入障礙，有力保障了經營主體市場准入權利。