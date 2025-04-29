大陸掀黃金投資熱潮 首季黃金ETF持倉量年增328%

2025年以來金價持續上漲，中國黃金協會最新統計數據顯示，今年第一季，中國黃金市場成交量、成交額呈現大幅增長趨勢，其中黃金ETF持倉增長23.47噸，較2024年第一季增倉5.49噸，年比增長327.73%；截至3月底，大陸國內黃金ETF持有量為138.21噸。

財新網指出，世界黃金協會的數據顯示，2025年第一季，全球黃金ETF總持倉增加226噸，流入總金額達210億美元，創下歷史第二高季度記錄；截至3月底，全球黃金ETF總持倉增至3,445噸。其中，來自中國的華安易富黃金ETF流入10.2噸，為全球第五；其持倉量56.6噸，僅占排名第一的SPDR黃金ETF持倉量的6%。

世界黃金協會稱，中國和日本主導了黃金ETF在3月的增長，這主要是因為金價飆升令其他資產表現相形見絀，且全球貿易政策風險加劇。

財新網表示，在大陸國內黃金市場交易量方面，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊1.60萬噸（單邊0.80萬噸），年比增長4.57%；成交額雙邊達人民幣10.70兆元（單邊5.35兆元），年比增長42.85%。上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊5.54萬噸（單邊2.77萬噸），年比增長91.17%；成交額雙邊30.52兆元（單邊15.26兆元），同比增長143.69%。

一位券商投資經理表示，「金價天天漲，做期貨交易進進出出，每天貢獻了不少手續費。」黃金期貨採用T+0制度，當天買入的合約可在同一天隨時賣出，且允許多次開倉、平倉操作。

在實物金消費方面，2025年第一季，中國黃金消費量290.492噸，年比下降5.96%。其中，黃金首飾134.531噸，下降26.85%；金條及金幣138.018噸，增長29.81%；工業及其他用金17.943噸，下降3.84%。

中國黃金協會解釋，受高金價抑制，黃金首飾消費需求持續疲軟，黃金與其他材質結合的產品較受年輕消費者喜愛。而地緣政治複雜多變與經濟不確定性則使得黃金避險保值的功能進一步凸顯，大陸民間金條和金幣投資需求快速大幅度增長。工業用金隨著高金價影響，呈現出小幅下滑趨勢。

2025年3月底，倫敦現貨黃金定盤價為每盎司3,115.10美元，比年初的2,644.60美元上漲17.79%，今年第一季均價為每盎司2,859.62美元，則比2024年同期的2,069.80美元上漲38.16%。