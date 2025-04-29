陸黃金消費量 縮減近6％

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

據中國黃金協會4月28日發布的統計數據，2025年一季度，中國黃金消費量290.492噸，同比下降5.96%。其中：黃金首飾134.531噸，同比下降26.85%；金條及金幣138.018噸，同比增長29.81%；工業及其他用金17.943噸，同比下降3.84%。　中新社報導，中國黃金協會認為，受高金價抑制，黃金首飾消費需求持續疲軟，古法金、硬足金和小克重金飾更緊俏。地緣政治複雜多變與經濟不確定性使黃金避險保值功能進一步凸顯，民間金條和金幣投資需求快速大增。工業用金隨著高金價影響，呈現小幅下滑趨勢。　今年第一季度，中國國內黃金ETF持倉增23.47噸，較去年一季度增倉5.49噸，同比增長327.73%。至3月底，國內黃金ETF持有138.21噸。第一季度，中國增持黃金12.75噸，截至3月底，黃金儲備為2292.33噸。

3月25日，中國工商銀行北京市分行聯合中國人壽保險股份有限公司在國家金融監管總局關於開展保險資金投資黃金業務試點的新政框架下，完成全國首筆保險資金黃金投資詢價交易，這是險資入市的首批黃金交易，在一定程度上為黃金市場的發展注入新的活力。 　　

數據顯示，2025年一季度，中國國內原料產金87.243噸，比去年一季度增1.284噸，同比增長1.49%。一季度進口原料產金53.587噸，同比增長0.68%，若加上進口原料產金，全國共生產黃金140.830噸。

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