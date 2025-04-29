陸最長二氧化碳管道 在吉林松原啟動

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

吉林石化─吉林油田二氧化碳管道工程（一期）項目27日在吉林省松原市啟動。該管道設計總長約400公里，建成後預計每年可在地下封存二氧化碳超400萬噸。

中新社報導，該管道是目前中國運輸距離最長、管徑最粗、壓力最高、規模最大的二氧化碳管道，採用超臨界／密相（一種特殊流體狀態）輸送，途經松原、長春、四平、吉林四市，可吸納沿線吉林石化等企業碳源。

目前，中國二氧化碳管道輸送技術仍處於工業示範階段。該工程設計中採用二氧化碳離心式壓縮機增壓、全線光纖測漏等先進技術。

在二氧化碳封存地下時，吉林油田還將其作為開採石油的介質─開採效率比傳統水介質高20%以上，每年可驅油100多萬噸，實現「驅油」與「固碳」雙效合一。

中國石油吉林油田公司新能源事業部經理馬曉紅表示，二氧化碳在工業、農業等方面有更多妙用，如富碳農業、化肥生產等。「我們的最終目標是形成『捕集─運輸─利用─封存』全閉環碳循環模式」。

馬曉紅表示，該工程將成為吉林省各碳排放企業與利用企業的主幹碳網，形成覆蓋吉林省的碳產業鏈，極大促進吉林地區企業綠色低碳轉型和高質量發展。 　　

碳捕集利用與封存（CCUS）等措施是實現全球碳中和的重要手段之一。隨著中國「雙碳」目標持續推進，CCUS產業迎來發展新機遇，而二氧化碳管道則是推動產業發展的關鍵。

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