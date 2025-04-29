同期新高 廣交會逾22萬境外買家到會

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第137屆廣交會第二期（品質家居）展會已閉幕，圖中大陸的陶瓷企業推出眾多新款，涵蓋餐具、茶具、花瓶等品類，以期開拓多元化市場。（中新社）
第137屆廣交會第二期（品質家居）展會已閉幕，圖中大陸的陶瓷企業推出眾多新款，涵蓋餐具、茶具、花瓶等品類，以期開拓多元化市場。（中新社）

第137屆廣交會第二期27日閉幕。據廣交會新聞中心當晚通報，截至27日，本屆廣交會已有來自全球219個國家和地區的22萬4千372名境外採購商到會，創同期歷史新高。

中新社報導，本屆廣交會4月15日開幕，三期分別以「先進製造」、「品質家居」、「美好生活」為主題。第二期「品質家居」設家庭用品、禮品及裝飾品、建材及家具3大板塊15個展區，展覽總面積51.5萬平方米，展位數量24735個，參展企業10313家、比上屆新增273家，專精特新小巨人、製造業單項冠軍、國家級高新技術企業等優質特色參展企業超2400家，較上屆增加100家。

截至4月27日，本屆廣交會累計舉辦貿促活動1015場，其中新品發布活動308場，「貿易之橋」貿促系列活動676場。 　　

第137屆廣交會第三期將於5月1日至5日舉辦，以「美好生活」為主題，設玩具及孕嬰童、時尚、家用紡織品、文具及健康休閒5大板塊21個展區，參展企業12043家。

商務部新聞發言人何亞東此前表示，廣交會上的旺盛人氣和踴躍洽談場面，充分體現了全球工商界對中國經濟前景的信心，為中國外貿發展注入了「強心劑」。

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