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適時降準降息／6月底前 陸將端出刺激經濟措施
為因應貿易戰衝擊，大陸國家發展改革委昨日宣布，將據形勢變化及時發布增量儲備政策（經濟刺激政策），提出支持就業、穩定外貿發展、促進消費、積極擴大有效投資、營造穩定發展的良好環境等五方面措施。大陸官媒並預告，大部分刺激政策都將在六月底前推出，不管美方如何出牌，中方都有充分準備。
中國人民銀行（大陸央行）副行長鄒瀾昨稱，美債波動對大陸外匯儲備（外匯存底）影響總體有限，將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，加力支持實體經濟，保持人民幣匯率基本穩定；並將適時降準降息。
大陸發改委副主任趙辰昕昨在國新辦記者會上指出，大陸還有豐富的政策儲備和充分的政策空間，將加快實施穩就業、穩經濟政策。他提到，提振消費專項行動、用好今年大陸國家層面規模人民幣五兆元投資資金、加快設立國家創業投資引導基金等，這些政策大部分將在第二季落實，並將根據形勢變化及時發布增量儲備政策，不論國際局勢如何變化，大陸對實現今年經濟社會發展目標任務充滿信心。
趙辰昕並指，穩就業、穩經濟政策包括支持就業、穩定外貿發展、促進消費、積極擴大有效投資、營造穩定發展的良好環境等五方面，「這些政策將成熟一項、出台（推出）一項」。政策主要內容包括幫助出口企業規避風險，擴大服務產品「出海」，鼓勵外資企業境內再投資，推動汽車消費擴容，以及大力提振民間投資，鞏固房市、加大對實體經濟的金融支持等。
央視新媒體玉淵譚天稱，中方政策工具箱很豐富，都有充足的預案。不管美方如何出牌、加碼，大陸都有充分的準備。
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