騰訊、阿里 向字節跳動買H20

據大陸《財經》雜誌報導，包括騰訊、阿里巴巴在內的中國科技巨頭為發展各自的AI平台，均向字節跳動購買該公司囤積的輝達GPU晶片。

報導指出，騰訊的人工智慧（AI）平台元寶目前的更新，主要使用來自字節跳動的晶片，今年第1季騰訊向字節跳動購買了價值約人民幣20億元以輝達H20和伺服器為主的算力資源。

此外，報導也引述知情人士稱，阿里巴巴也在今年第1季深度求索（DeepSeek）爆紅之後，向字節跳動下了GPU訂單。

多位接近字節跳動人士稱，字節跳動在去年囤積了大約10萬個GPU模組。一位伺服器廠商人士稱，據其估算，這批GPU資源總價值在人民幣1,000億元左右。

字節相關負責人則回覆稱，以上為不實信息。但報導引述不具名字節跳動內部人士稱，目前該公司有約100萬張GPU，算力資源規模已經躋身世界第一梯隊。