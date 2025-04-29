小米空調進擊 來勢洶洶

小米集團合夥人、總裁盧偉冰近日發文釋出三項訊號：一是小米空調以2030年中國市場數一數二作為目標，對標全球；二是小米空調已經完成全產品線布局，並且完成全棧自研；三是小米空調智能製造工廠會在今年內投產。顯示小米集團在家電領域來勢洶洶。

盧偉冰此前透露，「米家空調」今年銷量會保持50%以上的增長速度，全面發力高端，平均銷售價格（ASP）會持續上升。另據小米2024年財報，小米空調產品2024年出貨量已超680萬台，年增速超過50%。

小米空調的進度飛速也受到格力電器董事長兼總裁董明珠關切，頻頻對小米隔空喊話，先是去年底指出小米侵權格力專利，並賠了人民幣50萬元，但後遭小米公關部總經理王化闢謠否認；近期更暗諷小米空調沒有技術支撐，包括近期在投資會上點名千元人民幣的「紙糊」空調，被視為點名小米產品。因為小米空調有大量產品在人民幣千元左右。

盧偉冰此前稱，「小米空調2024年是中國市場第四名，今年目標坐穩第三名，最近提出2030年目標，在中國市場空調要做到數一數二。雖然目標蠻難，但我認為小米機會很大。」盧偉冰介紹，今年是小米大家電出海的元年，空調、冰箱、洗衣機今年已經在東南亞開售，目前空調增量非常不錯。

小米位於武漢的首座智慧家電工廠結構在今年1月順利封頂。該工廠坐落於武漢市東湖高新區左嶺大道東側，項目占地面積751畝，預計年底投產，2026年實現大規模量產。一期項目將聚焦空調品類，規劃六大核心分廠，全面覆蓋家用及中央空調的裝配生產。

小米自2013年涉入家電領域。當年，小米進軍智慧電視並以投資生態鏈企業的方式大舉布局家電行業。2015年，小米與美的合作開發空調；兩年後，小米生態鏈企業智米發布空調產品。到了2018年，小米決定自己操盤做空調，用「米家」品牌走「極致性價比爆款」路線，並於2019年正式成立大家電部。