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雙空罩頂 陸鋼廠擬減產

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

路透報導，大陸鋼鐵巨頭寶山鋼鐵表示，今年大陸全國範圍內鋼鐵產量可能會減少，並指出該行業將面臨外部壓力，已面臨產能過剩和需求疲軟的困境。事實上，近期大陸鋼鐵市場也正期待減產政策加速落地。

綜合路透、蘭格鋼鐵網報導，寶鋼股份副總經理蔡彥波昨（28）日在第1季業績發布會上，被問及市場傳聞今年中國粗鋼產量將削減5,000萬噸時表示：「政府報告中提到了減產的可能性很大。」因為政府工作報告中多次強調整治內卷式競爭，並提出「持續實施粗鋼產量調控」方針。

因此他們預計，相關控產政策很大機率推出，但具體情況仍需以官方正式發布政策文件為準。

蘭格鋼鐵網指出，目前影響鋼市的因素已經從關稅切換到減產。因需求和出口的壓力較大，轉向縮供給。報導稱，自去年年末開始，供給側改革2.0版的討論就沒停過，不少行業已開始行動。像鋼鐵領域，也進一步嚴控新增投資，並嚴查超產行為。雖然官方減產政策還沒正式落地，但業內消息稱，有很大機率會在6月左右推出，且有傳聞稱減產目標可能高達5,000萬噸。

不過，從目前市場狀況觀察，大陸國內需求持續走低，有分析認為，至少要削減3,000萬噸產量，才能讓供需達到基本平衡。

但鋼鐵網分析目前困難在於，鋼廠仍有一定利潤，靠行政限產約束力不夠，且出口還沒有因反傾銷等因素遭受嚴重衝擊，如果像2015年那樣長時間進入虧損境地，企業才會開始自發減產。

反傾銷 壓力 業績

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