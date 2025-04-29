華為AI晶片 拚超越輝達H100

彭博資訊引述華爾街日報報導，中國大陸華為公司正準備測試一款最新、功能最強大的AI晶片「昇騰910D」，希望這款晶片能夠取代輝達（NVIDIA）部分較高階產品。

知情人士指，華為已接洽一些中國大陸科技公司，測試昇騰910D晶片的可用性。這一發展仍處在早期階段，後續仍需要一連串的測試，來評估這款晶片的性能並為客戶進行妥善調整。華為希望昇騰910D能夠比輝達在2022年推出的H100性能更加強大。

圖／經濟日報提供

報導稱，華為的最新進展，顯示中國大陸半導體產業儘管面臨美國川普政府的圍堵，包括禁止陸企取得一些西方的晶片製造設備，但產業仍展現出韌性。

研究機構SemiAnalysis也指，「在單顆GPU性能只有輝達Blackwell晶片三分之一的情況下，擁有五倍數量的昇騰晶片可以完全彌補差距。儘管能耗劣勢明顯，但在中國，這並不是一個決定性問題。」

輝達專為中國大陸設計的降規版AI晶片H20在4月遭到美國當局列入出口管制。H20是從H100的降規版本，是輝達在2023年底因應美國出口管制而推出的產品。

路透上周報導指，華為將於5月開始大規模向中國大陸客戶出貨「昇騰910C」（即昇騰910D的前一代），成為輝達H20遭列管後的重要替代品。

對此，新浪財經則引述知情人士指，目前華為昇騰910C AI晶片部分出貨工作已啟動。

今年初，DeepSeek對昇騰910C的性能進行驗證。DeepSeek研究人員的測試結果顯示，在推理任務中，昇騰910C的表現可達H100的60%。

Tom's Hardware亦稱，雖不足以取代H100，但910C執行推論的效能是H100的60%。

而910C採用chiplet雙晶片封裝，運用第二代7奈米（N+2）製程，整合約530億個電晶體。雖然昇騰910C並非目前最強的AI晶片，但它對於降低中國大陸對輝達GPU的依賴具有重要意義。

面對市場關於910C出貨計畫與性能傳聞，華為當時表示不予評論，並稱相關資訊為猜測。不過，業內人士稱，美國對H20的最新出口限制，使華為910C有望成為中國大陸AI模型開發與推理部署的首選硬體。同時，部分陸企買家已與華為洽談增加910C訂單。