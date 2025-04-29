精博台商專欄／境外公司 資料保存應健全
在台灣，過去多數使用者僅關注年費繳納，對於財務資料建置與保存的要求認知較為薄弱，以滿足使用者追求的高度彈性，亦減少了管理的負擔。然而，隨著國際對境外公司治理要求日益提升，各註冊地對公司資料保存的規範亦同步趨嚴，境外公司現今除正常繳納年費外，更須正視會計紀錄的保存義務，以避免日後因資料不全而衍生法律風險。
以常見註冊地區為例，英屬維京群島（BVI）於2022年修訂公司法，要求BVI公司須將會計紀錄保存於註冊辦公室，或確保註冊代理人能於合理時間內即時取得。若未遵守會被裁罰，修法新增BVI公司可被除名（strike-off）的規定。
塞席爾（Seychelles）則自2021年起要求，塞席爾公司每年需於財政年度結束後六個月內，將完整會計紀錄提交給註冊辦公室備存，且資料須保存至少七年。若違反規定，不僅塞席爾公司本身，連同董事亦可能各自被處罰。
至於貝里斯（Belize），於2022年全面修訂公司法，強化資料保存要求。規定貝里斯公司須在註冊辦公室存放會計紀錄，或確保註冊代理人可即時存取。違反規定者，除面臨罰款，且註冊代理人有義務向當地主管機關主動通報未遵循情形，合規壓力顯著提高。
綜合觀察，境外公司使用者應積極調整觀念，不再僅以繳納年費為滿足，而是需建置完整且即時更新的財務資料，並確保其存放於符合法規要求之地點。隨著國際監理標準不斷提升，合規將是企業國際布局中不可或缺的一環，唯有與時俱進，才能有效保障企業資產安全與持續發展，並降低未來可能面臨的法律及經營風險。
諮詢電話（02）8732-9797。
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