陸五成外貿企業 降對美業務

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中國國際貿易促進委員會（中國貿促會）面向大陸1,100多家外貿企業進行問卷調查，結果顯示，有近五成外貿企業表示將減少對美業務，同時有75.3%的企業計劃拓展新興市場，以彌補對美出口驟降影響。

據第一財經報導，受調查企業普遍表示，頻繁變化的關稅政策大大增加了不確定性，讓企業難以做出長遠規劃，但同時在大陸官方一攬子穩外貿支持政策幫扶下，也在尋求替代增量市場、拓展大陸內銷市場和增強供應鏈韌性等各方面積極找出路。

中國貿促會新聞發言人趙萍表示，該會將進一步加快對企業赴國外參展辦展審批，截至目前，已審批2025年計劃出國展覽項目1,235項，在貿企通平台發布貿易資訊近萬條，幫助企業第一時間了解海外市場變化和尋找商機。

對於中方日前輝達CEO黃仁勳訪陸相關情況，趙萍表示，受中國貿促會邀請，美國輝達公司總裁兼執行長黃仁勳於近期訪陸，國務院副總理何立峰會見黃仁勳時，強調歡迎包括輝達公司在內的美資企業深耕中國大陸市場。

趙萍稱，黃仁勳在重要時間節點訪陸，受到國內外高度關注。首先，中方的態度是明確的，中國開放的大門始終向包括美國企業在內的所有外資企業敞開，中國利用外資的政策沒有改變也不會改變。

外資 新興市場 美國

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