大陸穩經濟刺激政策上膛 做好應對貿易戰準備 預計6月底前推出

為應對貿易戰衝擊，大陸發改委昨（28）日宣布，將據形勢變化及時推出增量儲備政策，措施涉及支持就業、穩外貿、促消費、有效投資、穩定股市房市五大方向。大陸官媒預告，大部分刺激政策都將在6月底前推出，不管美方如何出牌，中方都有充分準備。

大陸國務院新聞辦公室昨舉辦有關「穩就業、穩經濟」記者會。大陸國家發改委副主任趙辰昕表示，中方還有豐富的政策儲備和充分的政策空間，將加快實施穩就業穩經濟若干政策。

陸將推一批穩經濟政策概況 圖／經濟日報提供

就貿易戰外溢風險，中國人民銀行（大陸央行）副行長鄒瀾在會上談及美債和美元近期波動時表示，單一市場、單一資產的變動，對中國外匯存底的影響總體有限。他並重申，將適時降準降息，創設新的結構性貨幣政策工具，圍繞穩就業穩增長重點領域精準加力，做好金融支持。

就業方面，人社部副部長俞家棟在會上表示，部分外貿企業生產經營面臨困難，部分勞動者就業崗位受到影響，就業壓力持續上升。人社部近期會同財政部下撥人民幣667億元（約合新台幣3,000億元）中央就業補助資金，為穩就業政策實施提供保障。

擴大投資方面，趙辰昕指出，力爭6月底前下達2025年兩重（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）建設和中央預算內投資全部專案清單。同時設立新型政策性金融工具，解決專案建設資本金不足的問題。

趙辰昕稱，近期已經下達今年第二批消費品以舊換新資金，前兩批下達資金近人民幣1,600億元，後續還要下達人民幣1,400億元左右資金，會根據各地支付進度陸續下達。

值得留意的是，大陸財政部已於本月24日啟動2025年超長期特別國債發行計畫，總額達人民幣1.3兆元，其中，8,000億元將專款專用於更大力度支持「兩重」項目，5,000億元用於加力擴圍實施「兩新」政策，其中，3,000億元支持消費品以舊換新，2,000億元支援設備更新。

趙辰昕指出，不管國際局勢如何變化，將錨定發展目標，集中精力辦好自己的事，對實現今年經濟社會發展目標任務充滿信心。