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對沖美政策風險？傳TikTok進軍日本電商市場

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
市場有傳聞指出TikTok計劃在未來幾個月內進軍日本的線上購物市場，但TikTok目前未有官方回應。(美聯社)
市場有傳聞指出TikTok計劃在未來幾個月內進軍日本的線上購物市場，但TikTok目前未有官方回應。(美聯社)

科創板日報報導，TikTok計劃在未來幾個月內進軍日本的線上購物市場。知情人士表示，該公司正在為其在日本的電商平台TikTok Shop的賣家招募工作做好準備。分析認為TikTok在美國關稅戰敏感之際進軍日本，背後可能隱藏與美國政策風險的對沖。不過，TikTok未有官方訊息證實前述訊息。

環球網引述日經新聞報導指出，知情人士透露，TikTok Shop日本站將延續其「短視頻+直播+電商」的標誌性模式，允許賣家通過平台直播銷售運動鞋、眼影等商品，並從銷售額中抽取佣金。與亞馬遜等傳統電商平台不同，TikTok Shop以「折扣爆款」為核心競爭力，通過算法精準推送低價商品，契合日本消費者對高性價比商品的偏好。

TikTok該訊息引起大陸網路議論，有分析認為，長期處於中美政治角力夾縫的TikTok此時選擇進軍日本市場戰略意味深厚：美國總統川普一邊威脅對中國商品加徵145%關稅，一邊又以關稅為籌碼推動TikTok交易，將商業問題政治化的意圖明顯；選擇日本市場則暗含地緣平衡術，作為美國盟友卻對陸關稅持保留態度（61%日企反對跟隨美國加稅），TikTok在日本市場既能規避全面封禁風險，又能試探西方陣營的底線。

日本經濟產業省數據顯示，2023年日本電商市場規模已突破22兆日元，但直播電商滲透率不足5%，遠低於中國20%的滲透率與美國15%的滲透率。分析人士指出，TikTok的入局或將加速日本消費者購物習慣從「搜索式購物」向「興趣式購物」轉型。

TikTok進軍日本市場仍得面臨挑戰，有觀點認為日本市場的獨特性可能給TikTok帶來雙重考驗：一方面，日本消費者對商品品質與售後服務要求嚴苛，退貨率長期高於歐美市場；另一方面，本土電商巨頭樂天、亞馬遜日本站已佔據超70%市場份額，TikTok需在物流、支付、營銷等環節建立差異化優勢。

據了解，今年3月，TikTok Shop已在法國、德國和義大利上線，進一步拓展了其在歐洲的市場份額。

TikTok 日本經濟 電商

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