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港口交易需謹慎行事 陸外交部喊話長和集團：與中方充分溝通

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆再次喊話香港長和集團，港口交易審慎行事，與中方有關部門充分溝通。（路透）
大陸外交部發言人郭嘉昆再次喊話香港長和集團，港口交易審慎行事，與中方有關部門充分溝通。（路透）

大陸外交部發言人郭嘉昆在28日例行記者會中再次喊話香港長和集團，港口交易審慎行事，與中方有關部門充分溝通

針對《華爾街日報》報導，中國政府已向長江和記表示，出售巴拿馬運河港口以外的港口並不成問題，中方對此有何評論？郭嘉昆28日在例行記者會上回應時表示，「我們注意到有關報導，也注意到國家市場監督管理總局表示高度關注有關交易，將依法進行審查，交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任」。

郭嘉昆說，中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為，因此希望有關各方審慎行事，與中方有關部門充分溝通。

他並說，「與此同時，我們也願再次強調中國堅持改革開放，歡迎外資企業赴華投資」。

據3月4日發布的交易通報，香港首富李嘉誠旗下的長和集團原定最遲於4月2日與美國投資公司貝萊德牽頭的財團簽署出售包括巴拿馬港口在內的協議。香港《南華早報》3月底引述知情人士稱，長和將不會按計劃簽署協議。

大陸國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人近日在回應香港大公文匯網詢問時則表示，將依法審查香港長和集團出售巴拿馬港口的交易，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。

巴拿馬運河 溝通 香港

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