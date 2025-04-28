為突破美國科技封鎖 大陸大舉挖角南韓學者任教

韓媒報導，南韓擁有極高學術權威的半導體頂尖專家李永熙及李淇明，已分別被大陸2所大學聘用任教，中方試圖藉此舉加速半導體領域研發進程，突破美國科技封鎖以爭奪高科技主導權，而南韓方面對此束手無策。

南韓中央日報報導，近日南韓理工學者之間討論的熱門話題，就是「來自大陸的邀請」。特別電機電子、材料、設計等專業的教授，特別是擁有半導體相關專利的教授，很多都收到了來自大陸大學的邀請。

這項報導指出，奈米碳管（CNT）專家，曾任南韓基礎科學研究院（IBS）奈米結構物理研究團團長，專研新一代半導體與電池技術的南韓成均館大學客座教授李永熙，已獲得大陸湖北工業大學聘用，目前正在該校的半導體與量子研究所任教。

另一名被大陸挖角的南韓專家，是南韓理論物理學家、前南韓高等科學研究院（KAIST）副院長李淇明，他在2024年退休後，就獲得大陸北京雁棲湖應用數學研究院（BIMSA）聘用而前往任教。

報導提到，李永熙及李淇明分別於2005、2006年被南韓政府評選為「國家學者」，在基礎科研領域具有崇高地位，但2人退休後均未能在南韓找到合適職位，遂選擇到大陸發展。相形之下，大陸各省大學院校正積極挖角全球頂尖的理工學者，加速推動大陸國家的「研發強國」戰略。

自2012年起，李永熙教授擔任南韓IBS奈米結構物理研究團團長，帶領團隊在奈米碳管、石墨烯、水分解催化劑、二維結構半導體等領域取得許多研究成果。自2018年以來，李永熙持續入選全球論文被引用頻率前1%的頂尖學者行列。

根據報導，湖北工業大學聘用李永熙後，即成立「低維度量子材料（LQM）研究所」，並以「全球頂尖學者李永熙教授的團隊、先進的研究設備、年薪26萬人民幣（新台幣116萬元），並提供額外的居住與創業資金」為號召，大舉招募研究人員，研究項目包括二維半導體和太陽能電池等領域。

首爾一所工科大學的教授表示，大陸大學的挖角方案「就像旅行社的套餐一樣」，如果受邀者「帶著整個實驗室過去」，應聘條件可以更好，讓他非常驚訝。而他因為還在執行南韓家專案計畫，因此沒有繼續與中方談下去，「但他們提供的研究環境極具吸引力，讓我產生了興趣」。

報導提到，大陸在相關領域的研發，已對南韓記憶體技術構成了威脅。南韓產業界和學術界人士表示，像是大陸的長江存儲是晶片行業中，最早將封裝技術應用於量產的業者，且擁有大量博士級員工，所以研發速度非常驚人。