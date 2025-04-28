台美關稅怎麼談？ 中經院：「理想」談判應這麽做

美國總統川普向全球祭出對等關稅，其中對台加32%關稅。中華經濟研究院區域發展研究中心副主任楊書菲建議，台灣與美國談判時，或能以美國「對外貿易區」（FTZ）政策的方向，來降低對美順差。同時，她提出，政府也可透過輸出過去建設科學園區或產業園區成功經驗，協助美國外貿區基礎建設，不僅有助增加談判籌碼，也能順勢深化台美供應鏈的連結與整合。

中經院28日舉行「川普關稅風暴 智庫視角x政策對應」研討會，就台美談判方向，楊書菲首先指，台灣可利用美國FTZ降低對美順差，以創造雙贏空間。她提到，統計資料顯示，台灣出口到美國在2024年前兩大產品為顯示卡和伺服器，顯示卡金額318億美元，伺服器159億美元，合計占比為台灣對美國去年出口的43％。

然而，楊書菲續指，若從美國貿易統計看，2024年，美國從台灣的進口的伺服器總額為159億美元，然而，在顯示卡方面，這一數據卻顯示「只有66億美元」，而對比台灣的數據，總計有超過250億美元的貿易金額「不見了」，那這250億美元的顯示卡怎麼會不見呢？顯示卡是伺服器的關鍵零組件，美國2024年伺服器的進口有67%是來自墨西哥來，這個金額約為416億美元。

楊書菲以此推測，台灣出口總額價值250億美元，卻未在美國貿易統計上，這勢必就說明「是被裝到裝到墨西哥產的伺服器，然後運到美國去」。這些價值250億美元的顯示卡，是被出口到美國的「境內關外」，也就是FTZ，所以這項未顯示在美國的貿易統計裡，也不會被課徵關稅，之後轉而為「墨西哥製造」的伺服器，進入美國。此外，FTZ也具有庫存管理及物流效率的優勢。

此外，楊書菲建議，政府與美進行關稅談判時，可以透過台灣輸出科學園區或產業園區的建設經驗，向美國表達願意協助他們，達到其外貿區基礎建設。若在更好的情況下，可以打造成台商的外貿專區，這不僅能創造就業機會，也可提升美國製造，並降低貿易逆差等效益，完全符合美國利益。

至於對台灣而言，楊書菲稱，零組件仍可從台灣出貨，而不會增加對美貿易順差，特別是台灣較中小型的廠商，也不必赴美國去設廠。她再指，目前美國大約有近300個自由貿易區，台灣將零組件出口至美國FTZ，再由當地代工廠進行加工及組裝，使最終產品在美國實質轉型，形成美國製造。

而這也有利台灣，我方可以此為談判籌碼，向美方爭取更多FTZ的區內優惠，如關稅、美國實質轉型認定等。而這也有助於台商群聚效益，能夠提升台廠生產效率，並且有利於深化台美產業界供應鏈的連結或整合。