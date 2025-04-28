應對川普關稅戰 陸官媒：增量政策6月底前推出

大陸國家發改委副主任趙辰昕今日表示，將根據形勢變化及時出台增量儲備政策。官媒《玉淵譚天》發文表示，大部分政策都將在第二季，也就是接下來的兩個月推出。文章強調，「不管美方如何出牌、加碼，中國都有充分準備。」

《玉淵譚天》指出，將推出的政策制定與執行涉及到多個部門，28日上午發布會上給出政策明確的時間表，不單單是穩定國內預期，提振市場信心，這一舉動還說明，對於經濟運行中的各種困難和問題大陸官方都有充足預案。

文章特別提及應對美濫施關稅帶來的衝擊稱，「接下來，不管美方如何出牌、加碼，我們都有充分準備。相關政策都注重突出針對性和可操作性，注重增強企業和群眾的獲得感，將成熟一項，出台一項。」

《玉淵譚天》是大陸中央廣播電視總台旗下的新媒體帳號。