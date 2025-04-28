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美中關稅戰影響 中國製造商尋找替代銷路

中央社／ 北京28日電

受美中關稅戰影響，中國製造商原本銷售往美國市場的產品面臨困境。美媒報導，包括紡織在內等行業的中國製造商正在世界各地尋找新客戶，以減少美國客戶流失帶來的影響。

據中國海關總署數據，美國是中國第一大出口目的地，2024年購買價值約5000億美元的產品，約占中國商品出口額的15%。其中，牛津經濟研究院（OxfordEconomics）指出，中國對美出口的商品中，約有1/5的商品高度依賴美國市場。

華爾街日報27日報導，在美中關稅戰下，中國製造商正在世界各地尋找新客戶，以減少美國客戶流失帶來的影響。

中國一間名為「蘇州飛摩斯紡織科技有限公司」紡織企業，專門向製作工裝和運動服的服裝廠商銷售聚酯纖維和尼龍材料，該公司有30%的收入來自銷美訂單，但目前有約1/3的客戶訂單因受到關稅影響被擱置。

蘇州飛摩斯紡織科技有限公司負責人王成培4月在印尼展示具有防紫外線功能樣品，希望能吸引印尼當地製造商。王成培表示，看看是否能開拓印尼新市場，以填補美國客戶的流失。

同時，也有中國企業提到中國市場競爭激烈、經濟增速放緩之下，也只能轉向海外尋找新市場。吳江市弘元布業有限公司代表錢希超說，這次是他首次參加印尼展會，因為中國國內市場太難做，工廠產能過剩，導致價格戰激烈，嚴重壓縮利潤空間。「坦白說，就個人而言，我們只能走出去尋找新機會」。

據安聯集團（Allianz）指出，歐盟、英國、越南、台灣、馬來西亞、印尼、墨西哥、新加坡等地，最有可能吸收先前銷往美國的中國出口商品。該公司估計，未來3年，中國對這些國家的出口可能年均增長約6%。

除了遠赴海外尋找新市場，也有企業選擇一邊觀望局勢，短期內不做出任何重大商業決策，一邊在探索歐洲、中東和非洲等其他消費市場。

紹興雙色紡織品經理麥可（Michael Wang）說，「對於關稅我們無能為力，我們必須等到關稅穩定下來才能採取行動，否則就不敢冒險」。

另一方面，印尼生產商也擔心中國製造商湧入市場，將使當地企業受到影響。印尼當地材料生產商Fabriku的高階主管蘇坦托（Sutanto）說，若中國製造商將出口商品轉而銷往印尼，印尼當地企業將不得不與可能湧入的大量中國廉價商品競爭，「如果中國產品湧入印尼市場，那我們的日子就不好過了」。

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